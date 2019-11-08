От первого лица: что хотели, то и сделал

Подробности с пресс-конференция мэра города Хабаровска Сергея Анатольевича Кравчука по реализации государственных программ.

Одной бедой меньше

- Много звонков и вопросов по незаконченному ремонту улицы Краснореченской. В чем там проблема? Если в этом году ее ремонт не будет завершен, то придется ли возвращать федеральные деньги?

- По национальной программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги» мы в этом году отремонтировали 46,6 километра дорог.



Объем финансирования на реализацию проекта в 2019 году составил 1 миллиард 370 миллионов рублей

Из общей суммы затрат 154 миллиона рублей - это городские деньги, 600 миллионов – федеральные и 616 миллионов – краевые. План мы немного перевыполнили за счет экономии от конкурсов на производство работ по этой программе.

Были сделаны дороги по улицам Панфиловцев, Выборгской, Серышева, Большой, Лазо, Малиновского, Запарина, Металлистов, Амурскому бульвару и др.

Да, не все у нас получилось как планировали. И, в частности, по улице Краснореченской был некачественно подготовлен проект, поэтому ее ремонт не закончен, он переносится на следующий год. Федеральные деньги возвращать в федеральный бюджет не придется. План по дорогам по национальной программе на 2019 год мы даже перевыполнили. А средства были перераспределены на другие плановые дороги, входящие в программу. На 2020 год у нас план больше – сделать 56 километров дорог. Если помните, в 2018 году мы отремонтировали 93 километра. Справились с той задачей, справимся и с этой.

Ориентировочная сумма затрат на ремонт дорог в 2020 году – 1 миллиард 640 миллионов рублей.

План напряженный. Силы и возможности есть. Коллективы готовы работать. По этой программе у нас работают не только наши муниципальные предприятия, но и другие подрядные организации. В обязательном порядке участвует малый и средний бизнес. В силу определенных обстоятельств они не могут участвовать в конкурсах на выполнение больших объемов. Но они занимаются обустройством пешеходных дорожек, леерных ограждений и т.д., где не требуется большого количества техники.

Хочу сказать о качестве работ. Нареканий в этом году не было, потому что идет тройной контроль. Качество асфальта контролирует независимая организация: постоянно делают вырубки образцов, проводят экспертизу. И только после подписания актов экспертизы мы проводим оплату работ. В этом нам помогает еще и Народный фронт, и сами жители. Как только поступает звонок с предположением о строительном браке, наши специалисты выезжают с проверками. Где-то находим подтверждение, где-то не находим. Но самое главное: управление дорог и благоустройства, как заказчик этих работ, контролирует все процессы. Мы научились контролировать. Да и мне, как мэру города, хочется, чтобы если мы сделали дорогу, то минимум лет на десять о ней забыли.

Требования к автомобильным дорогам повышаются. Сейчас мы стараемся вместе с ремонтом покрытия дорог делать ливневую канализацию. Даже при устройстве лотковой ливневой системы дорога сохраняется намного лучше, она находится совершенно в другом состоянии.

Где есть возможность, делаем бордюры. Почему не везде? В названной выше федеральной программе по дорогам устройство бордюров не входит в стоимость работ. Мы делаем бордюры за счет собственных средств города. Поэтому не везде это получается. Но на следующий год мы приняли такое решение: даже если в проектах ремонта дорог не предусмотрены бордюры, будем их ставить за счет городского бюджета. Считаем, что таким образом можно уменьшить расход средств и на ямочный ремонт, и на содержание дорог. У меня такое желание, чтобы наши дороги не только радовали взгляд, но чтобы они были качественными надолго.

- Желательно уточнить по улице Краснореченской: когда возобновится ее ремонт?

- Ремонт начнется в теплый период времени 2020 года. Проект отдан на доработку нескольких разделов. Это последствия аукционов. Иногда на аукционы приходят такие подрядные организации, с которыми потом трудно работать. С другой стороны, улица Краснореченская – очень сложный объект. Там очень много труб теплотрасс и водопроводов, линий связи и ливневой канализации, там разные уклоны и прочее… Ситуация по улице Краснореченской не критичная, но мне неприятно, что мы обещали жителям закончить в этом году ее ремонт, но не сделали. Однако от таких неприятностей никто не застрахован.

В планах 2020 года ремонт дорог на улицах Шелеста, Южной, Рокоссовского, Колгуева, Двойной, Бойко-Павлова, Кутузова, Узловой, Радищева, Космической, Декабристов, Карла Маркса, на проспекте 60-летия Октября, в ДОСах, а также завершение работ на улице Краснореченской.

- В этом году вдоль дорог появилось много ограждений, чтобы обезопасить дорожное движение. Однако автомобилисты жалуются, что это не безопасно, особенно на перекрестках, - из-за ограждений ухудшается видимость на поворотах. Возможен ли пересмотр сооружения ограждений?

- Давайте мы подойдем к этой ситуации с другой стороны - с позиции пешеходов. Я знаю, они благодарны администрации города за то, что делаются такие ограждения. Что касается их высоты - они поставлены по нормативам, мы не выдумываем их. Есть проекты, где учтен комплекс работ - установка новых светофоров, видеокамер и леерного ограждения. Эти работы принимает комиссия, которая строго следит за всеми параметрами. Если идут жалобы, если появляется большое неудобство, мы обращаемся к комиссии для пересмотра. Но без устройства леерных ограждений дорога не принимается в эксплуатацию и работу не оплачивают.

Однако надо понимать, что ограждения делаются для безопасности пешеходов прежде всего, а не для удобства автомобилистов. Я тоже автомобилист, и мне тоже иногда неудобно вести машину. Но когда я иду пешком вдоль этих ограждений, особенно на перекрестках, то чувствую себя спокойно. Если бы наши водители вели себя на дорогах по правилам, может, и ограждения не потребовались бы. А когда они выскакивают из-за поворота на бешеной скорости, когда их выбрасывает на газон, они не только сметают людей, но и деревья срубают. Я за то, чтобы пешеходы в Хабаровске везде чувствовали себя спокойно. И я стою на том, что Хабаровск – это прежде всего город пешеходов.

Опять же: давайте разберемся, к примеру, каково сегодня автомобилисту выехать с улицы Выборгской на улицу Карла Маркса? Невозможно выехать, пробки бывают по два-три километра. Представляете? Потому что мы сделали прекрасную улицу, которой пользуется весь поселок Горького и даже все сельские водители. Но никто же не думал, что, хорошо сделав улицу, мы увеличим в разы поток машин, особенно в выходные дни.

И кого костерят водители? Конечно, меня: куда мэр смотрит? Почему он такой-сякой? Да, я такой: дал поручение вернуться к решению комиссии и пересмотреть всю Выборгскую, а также сделать правую разгонную полосу, как это сделано на многих других улицах города. Сейчас делается проект, и весной мы приступим к этой работе. Потребуется перенести остановку общественного транспорта – перенесем. Но правая разгонная полоса будет.

Что никому не позволят

- Скажите, пожалуйста, программа по благоустройству дворовых территорий будет продолжена? Она не будет сокращена?

- Не будет. Я буду говорить о программе грантовой помощи собственникам многоквартирных домов. Это уникальная программа. Хабаровск – единственный город в России (если ошибаюсь, поправьте), который использует средства жителей вместе с бюджетными деньгами для благоустройства дворовых территорий.

Сегодня сами жильцы просят нас, чтобы эту программу продолжили. С каждым годом мы увеличиваем ее финансирование из бюджета. Потому что чем больше доля бюджетных денег, тем больше собственников участвуют в этой программе. И мы никогда из этой программы не уйдем, если будет потребность и желание жителей города благоустраивать свои дворы. Ведь уже видно, что дворы, благоустроенные по такой программе, приятны всем.

Во дворах появились малые архитектурные формы нового вида из высокопрочного пластика. При благоустройстве используется резиновое покрытие. Пользуются спросом элементы спортивных сооружений. Мы всегда поддерживали эту программу и будем поддерживать.

- Что касается комфортной городской среды, то мы видим, как многое благоустраивается, в том числе скверы. Однако есть вопрос по скверу на улице Карла Маркса. Подрядчик говорил в июле, что все идет по графику, но сейчас работы не закончены. Почему возникла такая ситуация?

- К программе комфортной городской среды мы приступили по просьбе жителей города. Все скверы, которые приводятся нынче в порядок, будут закончены. Мы их смотрели. Где-то еще идет работа. Есть контракты, где указаны сроки. Если подрядчик не справляется с условиями контракта, он будет платить неустойку. Никто не снимает ответственность с подрядчика. Но бывает, что в процессе работы появляются некие непредвиденные препятствия. На это надо смотреть здраво и относиться с пониманием.

Со мной все согласятся, что благоустроенные скверы стали совершенно другими. Возьмем сквер на пересечении Чернореченского и Матвеевского шоссе. Сегодня он стал изумительным местом. Жители микрорайона говорят спасибо и подрядной организации, и всем. А мы благодарны им за то, что они выбрали именно такую концепцию этого сквера. Ведь мы сделали то, что хотели сами жители: и дорожки, и спортивные сооружения, и детские площадки, и цветники, и зеленые насаждения…

Повторю: прежде чем что-то делать, мы всегда обсуждаем с жителями. Это было, это есть и это будет, чтобы имелось общее понимание развития города. Да, есть направления благоустройства Хабаровска, каким его вижу я, каким его видят специалисты - архитекторы, художники, дизайнеры. Но пожелания жителей мы обязательно включаем в эту концепцию. И я никому не позволю нарушить эту систему.

Чем Блюхер хуже Ленина?

- Скажите, пожалуйста, чем площадь Блюхера хуже площади Ленина? Это семейная площадь, но она уже много лет в неприглядном состоянии, с убогими качелями и горками. И судьба ее не просматривается, по крайней мере ничего об этом не говорится в публичном пространстве.

- Я согласен: и площадь Блюхера, и площадь Серышева требовали реконструкции еще десять лет назад. Но все упирается в финансы. Мы сегодня вступаем в федеральные программы потому, что федеральный бюджет хорошо помогает местному самоуправлению. Только благодаря этим программам мы сделали в Хабаровске то, чего не могут сделать в других городах. Но благоустройства площадей в этих программах пока нет. Да, я тоже хочу, чтобы у площади Блюхера было другое убранство, чтобы она стала лучше площади Ленина.

Какая у нее судьба? Летом этого года прошли общественные слушания по ее реконструкции. Мы высказали жителям свою архитектурно-художественную концепцию, выслушали их предложения. Сейчас вырабатывается совместное видение будущего площади. Следующий этап – вторые общественные слушания. Потом подготовка проектно-сметной документации. Потом аукцион на выбор подрядчика. После этого начнем работать.

Цена вопроса – не миллион и даже не десять миллионов рублей. Но площадь Блюхера будет реконструирована. Обратной дороги нет. Я думаю, за полтора-два года мы справимся.

Если сказано – будет сделано

- Сергей Анатольевич, на днях по вашему поручению в Центральном районе проводилась проверка некоторых объектов на предмет их доступности для людей с ограниченными возможностями. Есть предложение: еще до приемки объектов делать предварительные проверки на этот счет совместно с инвалидами, поскольку дороже переделывать, чем поправить вовремя. Насколько реально такое предложение?

- Это реально, мы будем такое делать, вы правильно говорите. У людей с ограниченными возможностями совершенно другое восприятие пространства и преодоления препятствий. Я уже сказал: в комиссию обязательно включить представителей общественных организаций инвалидов. И для них мы должны создавать даже более комфортные условия, чем для нас, здесь присутствующих. Это сказано – это будет делаться.

С другой стороны, многие уже и без нашего участия сами делают пандусы у своих офисов, магазинов, аптек. Но мы будем следить за всеми – и муниципальными, и частными объектами. Хотя в городе уже и так много сделано для безбарьерной среды.

Найдете квартиру – вам ее купят

- Как ведется работа мэрии в рамках программы по расселению граждан из аварийного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года?

- Да, мы вошли в национальную программу, о которой вы говорите. Для понимания: в Хабаровске 751 дом, где более 60 процентов износа. Это очень много. В этом году мы приступили к реализации программы переселения. Она будет состоять из шести этапов и продлится до 1 сентября 2025 года.

В программу включен 81 многоквартирный дом, расселению подлежат 1170 человек. На это программой предусмотрено финансирование в сумме 1 млрд 672 млн рублей. В том числе: 1 млрд 324 млн рублей – федеральные средства.

Дело непростое. На первом этапе (2019-2020 годы) мы должны расселить 8 многоквартирных домов. Под расселение попадает 171 человек, для которых нам надо приобрести 61 жилое помещение. Мы даже стали привлекать людей из запланированного к переселению аварийного фонда: договаривайтесь с риелторами, ищите квартиры, приходите к нам с предложениями, а мы будем покупать эти квартиры для вас.

Я давал поручение встретиться для разговора с риелторами крупных компаний – не все изъявили желание работать с нами. Поскольку ценовая политика, которую нам определили, многих не устраивает. Риелторы говорят, что на рынке нет квартир с ценой в 66 тысяч рублей за квадратный метр.

Проблема еще и в том, что площадь продаваемых квартир не подходит по метражу. То есть мы расселяем по законодательству: семья получает квартиру такой же площади, какую она занимала в аварийном доме. А в Хабаровске нет малометражек, сейчас никто не строит однокомнатные квартиры в 18 квадратных метров. Мы пытаемся внести изменения в федеральный закон, чтобы однокомнатную квартиру по программе приравняли к строительному стандарту. Но будет ли принята такая поправка? Даже если и примут, то пройдет время. Тем не менее сегодня в работе 16 квартир. Я уверен, что мы свои планы реализуем. Даже если что-то не реализуем, то деньги перейдут на следующий год. Причем есть вариант, что некоторые застройщики могут начать строительство квартир именно под эту программу. И им будет хорошо, и нам проще приобретать квартиры для расселения из аварийного фонда.

Не всем следует верить

- В рамках национального проекта «Демография» в Хабаровске, насколько известно, строятся три детских сада. Однако появилась информация, что они не будут нынче сданы. Это так?

- Да, я знаю, что в прессе появились такие сомнения, вот только не знаю, кто их распространяет. Да, мы начали строить три детских сада за федеральные деньги. В этом году они будут сданы – я говорю это вам, это же говорю и всем жителям, которые планировали отдать туда своих детей. Один детский сад будет сдан 1 декабря, следом – остальные.

Детский сад в микрорайоне Ореховая сопка в квартале «Березки» на 190 мест. Детский сад в районе ул. Краснодарская – ул. Лазо на 230 мест. Детский сад в районе ул. Юности – ул. Краснореченской на 230 мест. Особенность этих детских садов: в них предусмотрены группы для детей младенческого возраста с двух месяцев до 1,5 лет.

На последнем объезде мы видели, что благоустройство там везде уже сделано – это меня больше всего волновало. Во всех этих помещениях уже есть отопление. Ведется внутренняя отделка. Да, работа там продолжается, но это не тот объем, за который надо переживать.

Но это не значит, что эти детские сады в декабре примут детей. Около двух с половиной месяцев займет получение лицензии на право деятельности – так по закону. И я хочу еще раз заверить жителей: контракты по строительству детских садов будут исполнены в срок.

- Федеральные деньги приходят вовремя или 31 декабря?

- Деньги приходят вовремя по графику финансирования, после сдачи актов выполненных работ.

Примите благодарность

- Вообще хочу сказать спасибо жителям города за их понимание и за терпение тех неудобств, которые бывают при ремонте дорог или строительстве каких-либо объектов. Про неудобства при ремонте улицы Выборгской все уже и забыли. Ведь мы сделали там и ливневку, и переходные мостики, положили под ними трубы, даже заасфальтировали некоторые подходы к частным домам, уложили пешеходные дорожки, поставили хорошее освещение… Это тот порядок, который и должен быть при любом строительстве.

Я благодарен жителям за то, что они поддержали идею новых павильонов на остановках общественного транспорта. Их пока не много, но мы будем продолжать их установку.

Я бы хотел попросить жителей города озаботиться чистотой города. Он у нас не грязный, но хотелось бы видеть образцовую чистоту – ведь это наш дом.

Раиса Целобанова

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