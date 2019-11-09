Закон и порядок: ветка разбора

В 200 тысяч рублей оценили искалеченную судьбу комсомольчанки. Молодую женщину из Комсомольска-на-Амуре теперь уже никто не убедит в том, что пилить старые деревья и их торчащие во все стороны ветки - это плохо. Потому что она, не желая того, оказалась не в то время и не в том месте. И эти роковые обстоятельства искалечили всю ее дальнейшую жизнь. На автобусной остановке ей на голову упала большущая ветка с дерева, которую сломал то ли порыв ветра, то ли что-то еще. И этот несчастный случай сделал ее навсегда инвалидом.

И я вот думаю: не подавать ли в таких случаях иск на так называемых «зеленых», которые как бы охраняют все насаждения, а потом в любом случае уходят в сторону. И с кого тогда спросить? По-моему, не было еще такого. А, наверное, надо бы было, чтобы немного задумались. Я ничего не имею против всего хорошего и гладкого даже в наших дальневосточных таежных дебрях. Но когда мы машем флажками в городе, а чуть дальше абсолютно не тишь да гладь, то это, согласитесь, абсурдно. Потому как все это не весело, и люди страдают не в переносном, а буквальном смысле. И становятся инвалидами из-за защиты так называемых зеленых насаждений.

Кошмар на улице вязов

Врать не буду - я не знаю, какая ветка упала на голову потерпевшей. Но достаточно сказать, что она была настолько большой, что на всю оставшуюся жизнь у молодой женщины остался шрам на пол-лица. Администрация города Комсомольска-на-Амуре ее претензию, можно сказать, вообще проигнорировала. Пришлось обращаться в суд, который рассмотрел это дело по существу. И вынес простое и веское решение. В пользу потерпевшей.

В Америке бы она заработала миллионы. Но это не про нас. Мне за годовую задержку зарплаты суд в качестве морального вреда насчитал целых десять тысяч рублей. И те не дали, поскольку редакция, в которой работал, закрылась. И на счету уже ничего не было. Зато налоговая инспекция постоянно брала «таньгу» и штрафовала за не вовремя выплаченные взносы.

Самое интересное, что молодая женщина просто проходила мимо автобусной остановки, когда на нее упало «дерево». Юридическим языком это была ветка, но настолько большая, что людям потом приходилось ее обходить стороной, поскольку была она выше человеческого роста.

В судебном заседании было установлено, что удар от падения ветки был настолько сильным, что молодую женщину отбросило на другое дерево. Непродолжительное время она находилась в бессознательном состоянии. «При этом в области головы у нее открылось сильное кровотечение. Находившиеся на остановке люди, ставшие свидетелями произошедшего, начали оказывать ей помощь. Незнакомый мужчина помог подняться на ноги и проводил в ближайший магазин. Продавцы оказали первую помощь, попытались остановить кровотечение, с телефона одного из продавцов вызвали скорую. Медиками она была доставлена в челюстно-лицевую хирургию. Размер раны, образовавшейся от падения дерева, составил 15 сантиметров. На рану были наложены швы». Кроме этого, МРТ-исследование головного мозга показало на еще одну серьезную травму. Это подтвердил и больничный лист.

Отделом полиции была проведена проверка по факту причинения телесных повреждений, в результате которой было установлено причинение повреждений после удара ветки дерева. Согласно заключению медицинского эксперта, оно по медицинским критериям характеризовалось как легкий вред здоровью. От падения ветки женщина испытала сильнейшую боль, в результате полученной травмы у нее образовался шрам, изменилась конфигурация лица. Шрам доходит до глаза, в связи с чем левый глаз до конца не открывается. Так как шрам достаточно большой, удаление его и восстановление конфигурации лица до состояния перед травмой практически невозможно.

После полученного ранения женщина вынуждена была проходить лечение у различных специалистов. По заключению медиков, «в период прохождения лечения ей неоднократно делали уколы, она принимала различные препараты, выписанные лечащим доктором, что также доставляло физические страдания. В период прохождения лечения она была лишена возможности длительное время общаться с друзьями и знакомыми, вести полноценный образ жизни. Также она испытала нравственные страдания и сильнейший стресс, появилась боязнь к передвижению пешком и нахождению под кроной деревьев. Полученная травма повлияла на ее моральное состояние. Косметические дефекты лица доставляют нравственный дискомфорт, ухудшились сон и аппетит. С искаженными чертами лица она не может продолжать активную общественную жизнь. Считает, что причинение действиями ответчика вреда ее здоровью является психотравмирующей ситуацией и повлекло внутренние душевные переживания».

Определением судьи к участию в деле в качестве соответчиков были привлечены Управление дорожной деятельности и внешнего благоустройства и отдел по охране окружающей среды и природных ресурсов администрации города Комсомольска-на-Амуре. Истец в судебном заседании на иске настаивала, доводы, изложенные в исковом заявлении, полностью подтвердила, просила иск удовлетворить: «Не должны падать ветки на голову прохожим. Погода была солнечная. Шла в кино и остановилась буквально на минутку посмотреть в телефон. И в этот момент упала ветка. В магазине «Десяточка» продавцы сказали, что ветка висит уже две недели. На этом месте могли оказаться дети!».

Представитель истца в судебном заседании поддержал доводы молодой женщины: «Она вынуждена жить с этим увечьем каждый день, наблюдать его каждый день, что причиняет ей тяжелые моральные и нравственные страдания. Истица 24 дня находилась на больничном. В досудебном порядке она обращалась в администрацию с претензией, но ответчик не компенсировал истцу ущерб, не провел проверку по данному факту. Не выявил виновных лиц и не привлек их к какой-либо ответственности».

Представитель ответчика от администрации Комсомольска-на-Амуре исковые требования не признала. По ее словам, «полномочиями по обеспечению благоустройства и озеленения территории городского округа применительно к данному иску наделены отдел по охране окружающей среды и природных ресурсов администрации города, который производит обследование зеленого фонда на предмет выявления старых, больных, поврежденных деревьев (веток); управление дорожной деятельности и внешнего благоустройства администрации города Комсомольска-на-Амуре, которое организует выполнение работ по содержанию объектов озеленения. Дерево, расположенное вблизи автобусной остановки, в указанной информации отсутствует. Свидетельств того, что дерево на момент получения истцом травмы находилось в ненадлежащем состоянии, не представлено. Таким образом, считает, что вред здоровью истца причинен в результате несчастного случая».

Представитель Управления дорожной деятельности и внешнего благоустройства администрации Комсомольска-на-Амуре также возражала против удовлетворения требований. По ее словам, дерево, расположенное вблизи автобусной остановки, соответствовало всем нормам. Согласно фотоотчетам, его срез был без гнилостных повреждений и ствол аварийным не являлся. Кроме того, в рамках муниципального контракта были выполнены все работы по омолаживанию деревьев на территории города Комсомольска-на-Амуре. Работа производилась только по заданию.

Тем не менее подруга потерпевшей в судебном заседании рассказала, что после травмы жизнь женщины существенно изменилась, раньше она была открытой, позитивной, жизнерадостной, а теперь все время сидит дома, никуда не хочет ходить, находится в подавленном состоянии, отказывается фотографироваться. У обеих женщин появился страх за своих детей.

Центральный районный суд Комсомольска-на-Амуре принял решение: исковые требования потерпевшей к администрации городского округа, отделу по охране окружающей среды и природных ресурсов администрации города Комсомольска-на-Амуре о компенсации морального вреда удовлетворить частично и взыскать с мэрии денежную компенсацию морального вреда в сумме 200 тысяч рублей.

Между тем

Старое большое дерево рухнуло на пятилетнего мальчика. Он госпитализирован. Было возбуждено уголовное дело.

Инцидент произошел в селе Гродеково, что входит в Могилевское поселение района имени Лазо. Высохшее дерево находилось на территории местного Дома культуры, рядом с детской площадкой, на которую при ветре могло упасть в любой момент. Директор ДК решила срочно убрать потенциальный источник опасности.

В качестве «дровосека» она пригласила на детскую площадку одного из своих подчиненных, руководителя творческого коллектива. Тот согласился…

Сотрудники полиции проводят проверку в отношении мужчины, который непосредственно пилил дерево, «на предмет наличия в его действиях признаков состава преступления, предусмотренного статьей 118 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности)».

Уголовное дело возбуждено по статье 293 УК РФ («Халатность»). Расследование находится на контроле руководства краевого следственного управления.

Вадим Решетняк



