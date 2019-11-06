В Комсомольске делят дамбу

Краевые власти планируют строить гидрозащитные сооружния с «единственным поставщиком»

Заместитель генерального прокурора РФ Игорь Ткачев побывал на трех участках строительства дамб в городе Юности, после чего провел совещание, - сообщает пресс-служба губернатора и правительства края.

В ходе объезда глава службы заказчика Минстроя Хабаровского края доложил о том, как краевыми властями решалась проблема с заходом подрядчика на строительство 17 километровой дамбы, которая в случае ЧС должна защитить от «большой воды» микрорайоны Парковый и Парус, а также поселок Победа.

- Конкурс выиграла «Уральская энергетическая строительная компания». Мы долго не могли получить разрешение на строительство, так как в ось дамбы при проектировании в 2017 году были включены земельные участки собственников и жилые дома, которые нужно будет расселять. Этот вопрос будет решаться позднее, и по рекомендации федерального минстроя, чтобы не тормозить сроки работ, мы разбили ход строительства на несколько участков, - отметил Павел Поляк.

При этом введение режима ЧС также сказалось на ходе строительства и освоении федеральных средств. В течении последних двух месяцев компания не могла зайти на объект из-за «большой воды».

Сложнее обстоит ситуация на двух других этапах строительства дамб, где подрядчик сорвал сроки, в том числе из-за паводка, который случился в этом году. Речь идет о Мылкинской и Силинской дамбах. Контракты компания ПМК-83 выиграла на значительном понижении цены и в результате не смогла выполнить работы из-за дефицита оборотных средств.

- В обоих случаях тело дамбы уложено полностью, что позволило избежать больших последствий при наводнении в этом году. Однако из-за ошибок в проекте часть Силинской дамбы частично размыло водами реки, которая изменила русло. Проблему удалось оперативно устранить, - отметил Павел Поляк.

Процедуру расторжения контракта с ПМК-83 планируется запустить в начале следующего года. При этом по Силинской дамбе краевые власти планируют заключить контракт по процедуре «единственного поставщика».

фото: khabkrai.ru