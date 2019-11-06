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Дороги: улицу Шеронова откроют к концу недели
Перекрытую часть улицы Шеронова в Хабаровске должны восстановить к концу текущей недели, - сообщает пресс-служба администрации города.
Тупик образовался из-за аварии, которая произошла на участке водопровода в районе дома №66. Больше недели подъем к улице Муравьева-Амурского с Уссурийского бульвара затруднен.
Первоначально специалисты не планировали затрагивать проезжую часть, а выполнить ремонт коммуникаций на тротуаре. Однако грунт начал осыпаться, площадь раскопок увеличилась, и дорогу для движения пришлось перекрыть.
«На одном участке улицы Шеронова нам удалось выполнить ремонт, для этого пришлось перекрыть проезжую часть. Сейчас специалисты занимаются восстановлением колодца, затем начнут приводить дорогу в нормальное состояние. Движение транспорта будет открыто к концу этой недели», - рассказал и.о. главного инженера МУП «Водоканал» Хабаровска Анатолий Догонашев.
Фото: khabarovskadm.ru
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