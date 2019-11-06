Дороги: улицу Шеронова откроют к концу недели

Перекрытую часть улицы Шеронова в Хабаровске должны восстановить к концу текущей недели, - сообщает пресс-служба администрации города.

Тупик образовался из-за аварии, которая произошла на участке водопровода в районе дома №66. Больше недели подъем к улице Муравьева-Амурского с Уссурийского бульвара затруднен.

Первоначально специалисты не планировали затрагивать проезжую часть, а выполнить ремонт коммуникаций на тротуаре. Однако грунт начал осыпаться, площадь раскопок увеличилась, и дорогу для движения пришлось перекрыть.

«На одном участке улицы Шеронова нам удалось выполнить ремонт, для этого пришлось перекрыть проезжую часть. Сейчас специалисты занимаются восстановлением колодца, затем начнут приводить дорогу в нормальное состояние. Движение транспорта будет открыто к концу этой недели», - рассказал и.о. главного инженера МУП «Водоканал» Хабаровска Анатолий Догонашев.

Фото: khabarovskadm.ru