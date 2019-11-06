Гороскоп 7 - 13 ноября: Эмоции - враг!

Карта недели – «Прошлого не вернуть»





Пришло время положить конец ссорам. Вам удастся уладить даже самые, казалось бы, неразрешимые конфликты. И все бы ничего, но именно в этот период придет осознание, что прошлое никогда не вернется. Собирайтесь с силами, придется начинать жить по-новому, опираясь на полученный опыт. Как только грусть пройдет, в вашей жизни появится новый стимул, способный воодушевить и излечить.

Овен - «Встречи»

Ждет неделя приятных встреч. Запоминающееся романтическое свидание буквально вскружит голову, а дружеские посиделки надолго поднимут настроение. Возможны также дальние поездки, неожиданные приглашения и предложения.

Телец - «Без сна»

Неделя будет беспокойной, но интересной. Времени на отдых катастрофически мало в силу появления новых профессиональных задач. Появится также возможность проявить себя.

Близнецы - «Куда идти?»

Неделя будет непростой, но вы все же сможете добиться успеха, если приложите усилия. Важно как можно раньше определиться с целями. Некоторые трудности могут возникнуть в общении с коллегами и с близкими людьми: они слишком часто критикуют и редко хвалят.

Рак - «К переменам»

Многое из того, что беспокоило, теряет актуальность. Не исключено, что вскоре вы поймете: настало время что-то менять, и, не откладывая, сделаете первые шаги в избранном направлении. Главное – не торопиться с кардинальными переменами, а сначала все обдумать. Лев – Лев - «Гармония внутри»

Ощущение внутренней гармонии как с собой, так и с окружающим миром будут сопровождать на этой неделе. Отношения с близкими складываются как нельзя лучше. Давние разногласия и споры остаются в прошлом. Ничто не сможет испортить атмосферы поддержки и взаимопонимания.

Дева - «Зарядись»

Неделя может показаться утомительной, но вовсе не потому, что будет слишком много сложных дел. Вы отдали большое количество сил какому-то важному проекту, и теперь запас энергии значительно снижен. Необходима перезарядка! Не помешает отдых на природе в приятной компании. Старайтесь не переоценивать свои силы и не отказывайтесь от помощи, которую наверняка предложат друзья.

Весы - «Будь собой»

Ждет неделя приятных встреч. Не бойтесь быть собой – вы понравитесь новым знакомым, сможете заинтересовать тех, кто вам симпатичен. Наладится ситуация и в семье. Конфликтов и разногласий не возникнет, если вы прислушаетесь к советам старших родственников и не станете нарушать традиций.

Скорпион - «Не спеши»

Неделя не принесет ничего нового только в том случае, если вы пустите на самотек решение финансовых вопросов. Не принимайте поспешных решений о покупках, избегайте сомнительных сделок. Нужен совет? Обращайтесь только к проверенному человеку. От незапланированных поездок лучше воздержаться.

Стрелец - «Центр всего»

Ждет неделя приятных сюрпризов. Бесконечные встречи, переговоры принесут удовлетворение и чувство гармонии. Вам не грозит чувствовать себя одиноким. Ждет столько приглашений и предложений провести время вместе, что даже придется выбирать кто интереснее!

Козерог - «Не нагнетай»

Неделя сомнений. Причиной уныния может стать самочувствие, отсрочка исполнения желаний, отсутствие определенности, какая-либо особенность ситуации. Ближе к середине недели появятся предпосылки для конфликта. Однако вы в силах победить негативные эмоции и избежать ссоры.

Водолей - «Успехи»

Неделя сложится особенно удачной для тех, кто сосредоточен на работе, стремится к профессиональным успехам. Решения, которые вы принимаете, оказываются верными. Окружающие могут сомневаться в этом, но позже признают вашу правоту.

Рыбы - «В цель»

Чтобы ситуация приняла более определенный характер, может потребоваться не одна неделя. Не торопите события! Дайте время на обдумывание ответа и выстраивание тактики и себе, и собеседнику. Прежде чем что-то предпринять, определите цель действий и степень риска.