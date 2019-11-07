Без тепла и света

Жильцы комплекса «Кампо верде» в Хабаровске продолжают жаловаться на отключение электроэнергии в домах.

ЖК уже оставался на три дня без электричества и даже воды в сентябре этого года. Тогда причиной стали работы, проводимые в рамках строительства трассы «Обходи Хабаровска».

В ноябре отключение электроэнергии грозит серьезными последствиями, так как дома отапливаются электричеством.

- Застройщик занимается самоуправством и периодически отключает нам электроэнергию. Сидим по несколько дней без сета и тепла. Просим соответствующие инстанции обратить внимание на данную ситуацию. Застройщик ООО «Зеленое поле», - возмущаются жители.