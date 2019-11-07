Ветхие дома предлагают ремонтировать за свой счет

Изношенные более чем на 70%, но пока не признанные аварийными дома предложили ремонтировать за счет жильцов. С такой инициативой выступил Минстрой РФ.

По задумке ведомства, такие дома следует включить в региональные трехлетние подпрограммы капремонта. Финансировать их предлагают за счет средств граждан либо софинансировать ремонт из региональных или муниципальных бюджетов. Речь идет только о работах необходимых для поддержания безопасности для жильцов, пока они не будут признаны аварийными, сообщает пресс-служба министерства.

Разработка программы ремонта зданий предусматривается новым законопроектом по расселению аварийного жилья. Положения этого документа сейчас обсуждаются.