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Ветхие дома предлагают ремонтировать за свой счет
Изношенные более чем на 70%, но пока не признанные аварийными дома предложили ремонтировать за счет жильцов. С такой инициативой выступил Минстрой РФ.
По задумке ведомства, такие дома следует включить в региональные трехлетние подпрограммы капремонта. Финансировать их предлагают за счет средств граждан либо софинансировать ремонт из региональных или муниципальных бюджетов. Речь идет только о работах необходимых для поддержания безопасности для жильцов, пока они не будут признаны аварийными, сообщает пресс-служба министерства.
Разработка программы ремонта зданий предусматривается новым законопроектом по расселению аварийного жилья. Положения этого документа сейчас обсуждаются.
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