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Вопросы развития гражданского общества обсуждают в Хабаровске
Шестой Гражданский форум проходит в краевом центре под девизом «Хабаровский край – территория возможностей».
Сегодня состоялось пленарное заседание, на котором прошла выставка-презентация социальных проектов и продукции социальных предпринимателей. Эксперты представили планы по совершенствованию политики в области поддержки общественных проектов и некоммерческих организаций, а также новые возможности интеграции гражданского общества в региональные программы развития.
В форуме принимают участие руководство региона, эксперты, представители некоммерческих объединений, власти и бизнеса.
Для участников форума организованы тематические площадки: «Цифровизация некоммерческого сектора. Меры поддержки и новые сервисы»; «Партнерство НКО и органов исполнительной власти»; «Негосударственные поставщики социальных услуг»; «Молодежь и третий сектор»; «Институты общественного участия и местные сообщества»; «Укрепление единства российской нации, духовно-нравственное развитие»; «Университет НКО».
Отдельно на одной из площадок представят опыт успешных практик территориальных общественных самоуправлений в России и расскажут о преимуществах создания ассоциаций ТОС в регионах. В Хабаровском крае есть положительные результаты работы в этом направлении. Напомним, на сегодняшний день в регионе создано 606 территориальных общественных самоуправлений. На воплощение в жизнь социально значимых инициатив граждан ежегодно выделяются средства из краевого бюджета. За несколько лет успешно реализован 445 проектов.
Гражданский форум завершит свою работу 8 ноября.
Фото: khabarovskadm.ru
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