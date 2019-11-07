Вопросы развития гражданского общества обсуждают в Хабаровске





Шестой Гражданский форум проходит в краевом центре под девизом «Хабаровский край – территория возможностей».

Сегодня состоялось пленарное заседание, на котором прошла выставка-презентация социальных проектов и продукции социальных предпринимателей. Эксперты представили планы по совершенствованию политики в области поддержки общественных проектов и некоммерческих организаций, а также новые возможности интеграции гражданского общества в региональные программы развития.

В форуме принимают участие руководство региона, эксперты, представители некоммерческих объединений, власти и бизнеса.

- «Гражданское общество - это многообразие мнений, идей, людей. Из 2 тысяч НКО, зарегистрированных в крае, более 1300 действуют на территории нашего города. Администрация Хабаровска старается поддержать их инициативы. Так, только в прошлом году 47 социально ориентированных НКО получили грантовую поддержку. Мы стараемся взаимодействовать с общественными организациями, ведь их работа в конечном счете идет на благо городу и краю», - отметил мэр города Сергей Кравчук.

Для участников форума организованы тематические площадки: «Цифровизация некоммерческого сектора. Меры поддержки и новые сервисы»; «Партнерство НКО и органов исполнительной власти»; «Негосударственные поставщики социальных услуг»; «Молодежь и третий сектор»; «Институты общественного участия и местные сообщества»; «Укрепление единства российской нации, духовно-нравственное развитие»; «Университет НКО».

Отдельно на одной из площадок представят опыт успешных практик территориальных общественных самоуправлений в России и расскажут о преимуществах создания ассоциаций ТОС в регионах. В Хабаровском крае есть положительные результаты работы в этом направлении. Напомним, на сегодняшний день в регионе создано 606 территориальных общественных самоуправлений. На воплощение в жизнь социально значимых инициатив граждан ежегодно выделяются средства из краевого бюджета. За несколько лет успешно реализован 445 проектов.

Гражданский форум завершит свою работу 8 ноября.

Фото: khabarovskadm.ru