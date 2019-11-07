От кого спрятался губернатор: после выборов о работе первого лица все меньше информации

События последних пары месяцев, прошедших с единого дня голосования, наводят на мысль о том, что глава региона перевел дух и почивает на лаврах тотальной победы ЛДПР.

Если после собственного избрания Сергей Фургал фонтанировал лозунгами и идеями, складно ложившимися на душу его избирателей, то сейчас накал энтузиазма существенно спадает.

Обратившись к официальному сайту регионального правительства, можно увидеть казенные сообщения. Взаимодействие с НКО, обеспечение ночлегом лиц без определенного места жительства, фестиваль айтишников, изъятие алкоголя из незаконного оборота… Взбодрила обстановку трехдневная командировка губернатора в Комсомольск-на-Амуре. Поездка по объектам строительства, включенным в долгосрочный план развития города, породила сразу несколько инфоповодов. Все они были связаны с порицанием проектировщиков, подрядчиков и обещаниями найти и наказать виновных при поддержке Генпрокуратуры.

Не будь этой поездки, приуроченной к инспекции заместителя Генерального прокурора РФ Игоря Ткачева, информационный фон деятельности главы региона был бы куда более скудным. Возникает ощущение, что он начал терять интерес к своей работе, чувствуя, что долг по приведению к власти представителей ЛДПР полностью выполнил. Его команда достигла своей цели.

Между тем люди продолжают с надеждой ждать от высшего должностного лица края не просто заявлений, а их практической реализации. Не за горами конец года, а до сих пор непонятно, как решается вопрос обеспечения жильем детей-сирот, не двигается с мертвой точки проблема многих обманутых дольщиков, лихорадит топливно-энергетический комплекс, который краевые власти хотят вернуть в прошлое, отказываясь от современных котельных в пользу работающих на угле. И это - не считая массы нарастающих трудностей в муниципалитетах, с руководством которых диалог выстраивается с большим трудом: глав районов стало модно делать крайними, противопоставляя «благодетелям» из правительства региона.

Евгений Мезенцев