Самолет не смог вылететь из Хабаровска из-за загорания двигателя

Сегодня, на воздушном судне "Эмбрайер-190" во время запуска двигателей произошло возгорание одного из них. Пожар оперативно ликвидировали аэропортовые службы. 18 пассажиров и 5 членов экипажа эвакуировали, пострадавших нет.

Дальневосточный транспортный прокурор Виталий Каплунов выехал на место происшествия. По факту произошедшего будет проведена проверка.

Борт должен был выполнить рейс "Хабаровск-Магадан". Пассажиров доставит в пункт назначения авиакомпания "Аврора".