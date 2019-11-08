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Самолет не смог вылететь из Хабаровска из-за загорания двигателя
Сегодня, на воздушном судне "Эмбрайер-190" во время запуска двигателей произошло возгорание одного из них. Пожар оперативно ликвидировали аэропортовые службы. 18 пассажиров и 5 членов экипажа эвакуировали, пострадавших нет.
Дальневосточный транспортный прокурор Виталий Каплунов выехал на место происшествия. По факту произошедшего будет проведена проверка.
Борт должен был выполнить рейс "Хабаровск-Магадан". Пассажиров доставит в пункт назначения авиакомпания "Аврора".
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