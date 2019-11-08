Жизни двоих забрал пожар в десятиэтажке Комсомольска-на-Амуре

Минувшей ночью, 7-8 ноября, на пульт пожарно-спасательной службы города Комсомольска-на-Амуре поступило сообщение о пожаре в многоквартирном десятиэтажном жилом доме по улице Юбилейная, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Густой черный дым валил из окна 8-го этажа. Незамедлительно были поданы стволы на тушение пожара, а на разведку в здание пошло звено газодымозащитной службы (ГДЗС).

В квартире горели 2 комнаты, лоджия, балкон, коридор. Огонь с балкона перекинулся на домашние вещи двух соседних балконов. Эти возгорания удалось потушить подручными средствами.

В 23.42 пожар был локализован, в 23.50 ликвидировано открытое горение. В 02.15 (хбр) 8 ноября 2019 года пожар был полностью ликвидирован на площади 48 кв.м.

Силами четырех звеньев ГДЗС с помощью спасустройств из подъезда спасено 9 человек, еще четверых вывели огнеборцы по маршевым лестницам. Они были осмотрены сотрудниками скорой медицинской помощи, в госпитализации не нуждаются.

При тушении пожара в квартире были обнаружены двое погибших.

В ходе проверки сотрудниками Государственного пожарного надзора МЧС России и Следственного управления Следственного комитета России будут установлены причины и обстоятельства происшествия.