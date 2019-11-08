Киберквест на определение лучших "белых хакеров" прошел в Хабаровске

Соревнования по информационной безопасности «BlackMirrorCTF – 2019» среди школьников и студентов завершились в Хабаровске. В киберквесте приняли участие 105 участников из разных регионов РФ. По результатам онлайн этапа к очному туру, который прошел в Бизнес Инкубаторе ТОГУ, были допущены 23 команды, представившие Амурскую область, Приморье и Хабаровский край, - сообщает пресс-служба губернатора и Правительства края.

Участникам нужно было пройти несколько испытаний. Часть из них была приближена к реальным практическим кейсам в историях киберинцидентов. Ребята выявляли уязвимости eternalblue и bluekeep, чтобы получить доступ к файловой системе Windows 7 и пытались получить доступ к учетной записи невнимательного пользователя, который по ошибке ввел пароль в поле логина. Одним из самых интересных заданий стал таск с радиоуправляемыми машинами - команды должны были перехватить у соперников доступ к управлению транспортным средством и довести его до финиша.

- Выбор профессии в области информационных технологий и информационной безопасности - правильное решение в условиях развития цифровой экономики. Специалисты IT уверенно входят в ТОП-50 самых востребованных в России и мире. Для участников чемпионат - это общение и обмен опытом, площадка, где ребята могут оценить свой потенциал и профессиональное развитие. Для организаторов - новые возможности в формировании квалифицированного кадрового потенциала. К тому же сертификат участника CTF – это показатель профессионализма. Многие работодатели, публикуя вакансии в сфере IT, отдельно оговаривают наличие у кандидата такого документа, - отметили в министерстве информационных технологий и связи края.

В итоге среди студентов на первом месте оказались учащиеся ДВФУ, на второй позиции – студенты Комсомольского-на-Амуре государственного университета, третье место у представителей МГУ им. адм. Невельского из Приморья.

Также организаторами были выделены три лучшие школьные команды - все из Хабаровского края. В числе лидеров учащиеся хабаровской школы № 44, сборная из Хабаровского района, а также команда старшеклассников Лицея информационных технологий и Математического лицея.

Студенты, признанные победителями, получили награды от партнеров соревнований, а лучшие команды школьников отправились на образовательную смену «Этичный Хакер» в центр «Созвездие».

Чемпионат BlackMirrorCTF проходит в ТОГУ с 2017 года. Ежегодно в нем участвуют школьники, студенты и молодые специалисты, желающие продемонстрировать свои знания и навыки в сфере информационной безопасности.

Фото: khabkrai.ru