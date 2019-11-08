Не стало козла Тимура, прославившегося дружбой с тигром Амуром

Опекун козлика Эльвира Головина сообщила печальную новость о смерти животного на сайте Приморского сафари-парка.

- Мне трудно, но так как я опекун козлика Тимура, сообщаю всем вам, что 05 ноября козлика Тимура не стало. Я могу сказать с полной ответственностью, что козлик Тимур содержался в отличных условиях. За его здоровьем следил личный врач Даниил и врачи Сафари-парка Олег и Алексей. Я очень благодарна за их помощь. Мои глубокие соболезнования Дмитрию Николаевичу, который всегда отзывался на мои просьбы о содержании козлика Тимура. И всегда, Дмитрий Николаевич поддерживал меня в трудную минуту, - пишет Эльвира Головина.

История Амура и Тимура стала популярной не только в России, но и за рубежом. Из разных стран мира приезжали туристы, чтобы посмотреть на их дружбу.

Козел Тимур подружился с тигром Амуром в ноябре 2015 года, когда козла привели на съедение. В январе 2016 года, однако, тигр напал на Тимура после того, как тот попытался боднуть его.

Позже было решено, что козел Тимур, прошедший лечение в московской клинике после драки с Амуром, больше никогда не будет жить в одном вольере с хищником.

Козлик прожил 5 лет, хотя должен был стать добычей хищника четыре года назад. Теперь его захоронят с почестями.

- Урна с прахом Тимуром будет захоронена с почестями! В дальнейшем на этом месте будет установлена бронзовая скульптура Тимура. Большая просьба ко всем отнестись к этой информации с пониманием. Я благодарна за любовь и свет в этой истории дружбы козлика Тимура и тигра Амура – поделилась Эльвира Головина.