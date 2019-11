В Хабаровске встретили семью Лисовых (видео)

View this post on Instagram

?Денису Лисову наконец-то удалось вместе дочерьми вернуться на родину. Напомним, в 2012 году хабаровчанин Денис Лисов с женой и дочкой переехал на пмж в Швецию. И поначалу все складывалось хорошо: статус мигранта, пособие, работа. В семье родились ещё две девочки. Но неожиданно жена Лисова заболела и попала в психиатрическую больницу. Шведские органы соцопеки забрали детей у хабаровчанина, посчитав его неспособным воспитать девочек и отдали их в семью мигрантов-мусульман из Ливана. Денису разрешили только навещать детей. После нескольких безуспешных попыток вернуть детей, отчаявшись, Денис Лисов тайно вывез их на пароме в Польшу. В Польше, поскольку Лисова и девочек объявили в розыск шведские власти, их задержали, и их дальнейшую судьбу решил польский суд, вернув детей под опеку отца.