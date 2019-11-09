Дальний Восток пошел по кругу

В московском метро запустили третий «Дальневосточный экспресс»

На Кольцевую линию московского метро вышел новый тематический поезд «Дальневосточный экспресс», который открыл «Дни Дальнего Востока в Москве». Этот тематический поезд уже третий год подряд выходит на линии метрополитена. Как и в прошлом году, состав будет курсировать по кольцевой линии. По традиции старт отправке нового тематического поезда дал Заместитель Председателя Правительства РФ - полномочный представитель Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

«В третий раз по дорогам московского метрополитена отправляется «Дальневосточный экспресс». Поезд рассказывает уже об одиннадцати дальневосточных регионах. В соответствии с Указом Президента РФ Владимира Владимировича Путина к Дальнему Востоку присоединилось еще два региона - Бурятия и Забайкальский край. Но цели поезда остались те же самые - рассказать жителям Москвы и гостям о Дальнем Востоке: уникальной природе, культурных особенностях, чтобы людям захотелось приехать и увидеть все своими глазами. Нельзя познать Россию, не побывав на Дальнем Востоке. Мы приглашаем москвичей и жителей других регионов на Сахалин и Курилы, в Бурятию и Якутию, в Приморье и Хабаровский край», - отметил Юрий Трутнев.

Торжественный запуск нового тематического поезда прошел 8 ноября в депо «Красная Пресня». Поезд состоит из 5 вагонов, в каждом из которых - по 2 секции. Они посвящены одиннадцати регионам Дальнего Востока: от Сахалина до Бурятии. «Дальневосточный экспресс» будет курсировать полгода и за это время расскажет порядка 3 миллионам пассажиров о достопримечательностях, истории и уникальной природе ДФО. Пассажиры метро увидят знаменитую Долину гейзеров, остров Русский и Курильские острова, северное сияние, горные реки, мыс Дежнева, амурского тигра, дальневосточного леопарда и камчатского краба - все, чем славится самый восточный край России.

Снаружи поезд украшен яркими фотоколлажами, внутри на стенах вагонах размещены исторические факты, заметки о знаковых местах, информация о крупных инвестиционных проектах, образовании, действующих вакансиях и работе на Дальнем Востоке. В каждой секции представлена зона, рассказывающая о программе «Дальневосточный гектар».

«Сейчас на Дальнем Востоке в территориях опережающего развития и свободном порту реализуется более 2 тысяч новых инвестиционных проектов. Строятся новые предприятия, создано более 40 тыс. рабочих мест, более 73 тыс. человек получили бесплатные участки земли в рамках программы «Дальневосточный гектар». Это новые возможности для бизнеса и для людей, новые предприятия и новые рабочие места. Такая работа обязательно будет продолжаться и приведёт к улучшению жизни», - сказал вице-премьер.

Пассажиры первого и последнего вагонов тематического поезда могут сфотографироваться с обитателями Дальнего Востока – возле кабин машинистов оборудованы специальные селфи-пойнты. Особенностью этого «Дальневосточного экспресса» стала непрерывная призовая викторина.

«Я хотел бы поблагодарить Московский метрополитен, потому что поезд - это мобильная реклама Дальнего Востока. Надеюсь, что и в этом году наш «Дальневосточный экспресс» будет помогать москвичам и гостям добираться до дома, до работы, и по дороге они будут иметь возможность ознакомиться с достопримечательностями российского Дальнего Востока», – отметил Юрий Трутнев.

Как напомнил вице-премьер, «Дальневосточный экспресс» стал первым мероприятием Дней Дальнего Востока. «Основные мероприятия пройдут в декабре. Уже по традиции пройдет Дальневосточная ярмарка, состоится фестиваль в Экспоцентре, премию «Звезда Дальнего Востока» получат лучшие инвесторы и работодатели. Если говорить о чем-то новом, что в этом году будет отличать Дни Дальнего Востока от предыдущих, то впервые мы будем подводить итоги Общероссийской литературной премии «Дальний Восток» им. В.К. Арсеньева. Мы хотим выразить свою признательность и оказать поддержку писателям, которые пишут о Дальнем Востоке, которые помогают о нем рассказать людям», - подытожил вице-премьер.