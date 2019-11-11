Закон и порядок: Некрасовский раб?

Мужчину больше года удерживали под Хабаровском в неволе. Хотя, возможно, все совсем не так…

Какие возникают ассоциации при слове «рабство»? Сырая темница, кандалы на руках, «вскормленный в неволе орел молодой…». Зиндан с отсутствующей крышей, где узников заливает водой во время дождя и нещадно печет солнце в ясную погоду. Бесконечные ряды сахарного тростника, взмахи мачете, рука, вытирающая пот с черного лба…

По утверждению жителя Некрасовки Александра Черкашина, его целый год фактически в рабстве удерживал местный предприниматель. Месяц назад невольнику удалось сбежать. Далее мы приводим рассказ Черкашина с его слов и слов его родственников.

Поставили «на счетчик»

Все началось в сентябре 2018 года, когда Черкашин работал водителем грузовика у бизнесмена Ивана Коровушкина. Предприниматель владеет со своей женой фирмой, занимающейся вывозом мусора. Во время очередной поездки у грузовой машины «полетела» коробка передач. Коровушкин обвинил в поломке своего работника и поставил тому условие – выплатить за ремонт 150 тысяч рублей.

Черкашина пересадили за руль другого автомобиля. Но и там через некоторое время трансмиссия вышла из строя. Коровушкин поставил сотрудника «на счетчик». Предприниматель заставил Черкашина работать на своем огороде, выполнять подсобные работы по хозяйству, а также перестал платить зарплату, положенную ему в качестве водителя. Все – в счет уплаты долга.

Черкашин стал трудиться фактически за еду. Он жил в кунге на территории принадлежащей компании базы. Это было там же, в Некрасовке. И хотя цепей на Александра никто не надевал, от побега его останавливало сильное психологическое давление. Коровушкин угрожал причинить страдания ему и его семье.

В августе 2019 года бизнесмен стал еще и рукоприкладствовать. Он по любой причине бил своего работника кулаками по лицу, черенком лопаты по почкам. Долг же постоянно рос и за год перевалил за полтора миллиона рублей. Как объяснил сам предприниматель, чтобы отремонтировать коробки передач, его жене пришлось заложить в ломбард золотые вещи.

Чтобы хоть как-то решить проблему с задолженностью, Черкашин обратился за помощью к своей семье. Но удалось собрать лишь около 50 тысяч рублей. Деньги были переданы Коровушкину.

Побег!

В октябре нынешнего года Черкашин, наконец, решился на побег. Работодатель (или рабовладелец?) поручил ему отвезти в пункт приема металлолома груз. Возвращаться Черкашин не стал. Он уехал в Хабаровск, где два дня ночевал в подъезде. После этого он связался со своей женой Татьяной. Женщина написала заявление в полицию.

«Бывшему участковому сотруднику милиции в устной форме был дан ответ, что по данному происшествию было возбуждено уголовное дело и мой муж объявлен в розыск, хотя его уже второй год держат в неволе» - цитата из заявления.

Сам же Александр Черкашин боялся обращаться в правоохранительные органы. Его с трудом уговорили снять побои. Только в начале ноября он отправился на судмедэкспертизу. Врач зафиксировал на лице мужчины несколько шрамов.

«На основании проведенного исследования прихожу к следующему: у гр. Черкашина Александра Валерьевича имеются: рубцы (3) лобной области справа; рубец области правой брови; рубец нижнего века правого глаза (на границе орбитальной и подглазничной областей). Описанные повреждения по степени тяжести причиненного вреда здоровью не расцениваются. Высказаться об изгладимости/неизгладимости рубцов будет возможно при личном освидетельствовании спустя 6-12 месяцев с момента получения травм», - гласит заключение судебно-медицинского эксперта.

Несмотря на выводы врача, Черкашин жалуется на боль в почках и снижение остроты зрения. Что же касается реакции полиции, то к вчерашнему невольнику приезжал оперативный работник. Он опросил Александра и сказал, что по результатам проверки его вызовут в отделение. Однако на момент написания статьи этого еще не было сделано. На вопрос журналиста о злоупотреблении алкоголем (чем можно было объяснить многие случившиеся с ним беды) Черкашин ответил отрицательно.

«Я хочу, чтобы от меня просто все отстали», - подытожил он свои злоключения.

Вот это поворот!

История с современными рабами становится с ног на голову после беседы с бизнесменом Иваном Коровушкиным. По словам предпринимателя, Александр Черкашин – криворукий пьяница и раздолбай, которого никто насильно (в том числе под постоянным психологическим давлением) не удерживал. Далее мы приводим рассказ Коровушкина с его слов и слов его жены.

Александр Черкашин сломал коробку передач во время одной из своих поездок. Спустя время ему доверили водить другой грузовик. Там, как говорилось выше, тоже «полетела» трансмиссия. Черкашин пообещал компенсировать затраты, связанные с ремонтом. Бизнесмен поверил ему и снова посадил за руль автомобиля с механической КП. Почему Коровушкина не остановили прошлые инциденты, не совсем ясно, однако итог предсказуем – коробка снова вышла из строя.

Сумма за поломанные узлы грузовых автомобилей возросла. Черкашин побожился, что отработает долги. В качестве альтернативы ему предложили поработать по хозяйству. Деньги ему выплачивали, подчеркивает Иван Коровушкин. Просто какую-то часть бизнесмен удерживал в счет погашения недоимок.

- Мы не настаивали, говоря: отдай долг, - сказала Ольга Коровушкина. - Мы говорили: «Саш, пожалуйста, вот тебе работа, работай, получай часть денег, но часть денег нам отдавай». В счет долга он отдавал нам часть денег, но так как он все бесконечно ломал и крушил, долг рос».

В день Черкашину платили по 2-3 тысячи рублей. Александр, однако, относился к работе безответственно. Заработав деньги, уходил на несколько дней в запой. Там (в запое) с ним, возможно, и проходили некие происшествия, от которых у него оставались шрамы и синяки. Коровушкин утверждает, что и пальцем не тронул своего работника. Наоборот, относился к нему как к члену семьи. Тот, например, обедал и ужинал за одним столом со своими работодателями (этого, кстати, и сам Черкашин не отрицает).

А что касается угроз? Их не было, говорит Иван. Просто однажды он, вспылив из-за работы, которую Черкашин в очередной раз сделал через пень колоду, проорал: «Саша, тебя проще прибить!». Те же финансы, которые выплачивались Черкашину, возможно, не доходили до его семьи, а «оседали» где-нибудь в алкомаркетах. Это обстоятельство, продолжил Коровушкин, наверное, и повлияло на враждебное отношение к нему со стороны семьи Черкашина. Александр просто не сообщал домочадцам, куда он на самом деле девает деньги.

Побег?

Так как долг рос, Коровушкин предложил Черкашину обратиться к родственникам, чтобы они взяли кредит и отдали ему часть задолженности. Александр заверил бизнесмена, что это лишнее и он все отработает. Ответом был скепсис. Александр попросил прощения и пообещал исправиться. Тогда ему поручили отвезти груз в пункт приема металлолома. Обратно Черкашин возвращаться не стал и ушел в очередной запой. Вместе с ним «ушли» вырученные деньги, ключи от автомобиля и гаража, рабочий сотовый телефон, банковская карта жены Коровушкина (ему доверяли карту и пин-код), а также квитанция на чужой золотой крестик, который Черкашин заложил в ломбард.

Беспокоясь о судьбе работника, Коровушкины стали разыскивать его. Звонили родственникам, но те говорили, что Александр домой не пришел. Предприниматель предложил им пойти в полицию и объявить Черкашина в розыск. Родственники сказали, что им все равно.

Спустя какое-то время Коровушкин выяснил, что их работник жив и (судя по выводам судмедэкспертизы) здоров. Однако на сей раз не стал его пытаться возвращать, так как тот надоел ему хуже горькой редьки. Бизнесмен говорит: пускай Черкашин хотя бы вернет то, с чем уехал. Узнав же о заявлении жены Александра в полицию, Коровушкин пообещал незамедлительно обратиться в правоохранительные органы с заявлением о воровстве со стороны бывшего сотрудника.

«Он уже месяц у меня не работает, и за этот месяц у меня нервы на место встали», - подытожил свои непростые отношения с работником Иван Коровушкин.

Так рабство или раздолбайство?

Выводы пусть читатель делает сам. Белых пятен в обеих историях хватает. Со стороны Черкашина: что это за неволя такая, если ты свободно передвигаешься, водишь автомобиль, да еще и распоряжаешься банковской картой того, кто тебя «пленил»? Почему не сообщил своим близким об угрозах (а ведь сын Черкашина работает в Росгвардии!)? Почему сразу же не снял побои, а тянул больше месяца (а за это время, конечно же, все зажило)?

Со стороны Коровушкина: зачем доверял столь криворукому работнику ответственную работу (вождение грузовика), да еще не раз и не два? Зачем надо было навешивать на него все новые и новые долги, зная о его безответственности? (Возможно, это обстоятельство и стало катализатором «побега» Черкашина и последующих событий.) Почему, узнав о краже денег, телефона, карты и так далее, сразу не обратился в полицию? Посмотрим, чем закончится эта история.

Андрей Канев





Белых пятен в обеих историях хватает. Со стороны Черкашина: что это за неволя такая, если ты свободно передвигаешься, водишь автомобиль, да еще и распоряжаешься банковской картой того, кто тебя «пленил»? Со стороны Коровушкина: зачем доверял столь криворукому работнику ответственную работу (вождение грузовика), да еще не раз и не два?