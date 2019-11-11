Хабаровчан познакомили с древней культурой северных кочевников

Нет больше другого человеческого рода-племени, который сумел бы обжить такую огромную территорию: от берегов Тихого океана до… Кто-то доходил даже и до исторической Руси. Как-то археологи обнаружили могилу, в которой был похоронен представитель этой уникальной кочевой цивилизации.

Китайцы их называли цилинь, маньчжуры – орочнунь, монголы – хамнеган, русские – тунгусы. Сами себя они называют оленными людьми – орочонами. Сегодня принято название эвенки – производное от «эвэнкил», что переводится как «народ, живущий в горных лесах» или «идущие поперек хребтов».

Представители этого народа родиной считали всю землю и говорили: «эвенки нигде и везде». Общая численность составляет около восьмидесяти тысяч человек. Чуть больше половины живет в Китае.

Для около пяти тысяч эвенков Хабаровский край – историческая родина. Их можно встретить в Аяно-Майском, Тугуро-Чумиканском, Верхнебуреинском, Охотском и им. П. Осипенко районах.

Кстати, в двадцатых годах прошлого века представители этого народа взбунтовались против советской власти. Большевики закрыли порты для иностранной торговли, ограничили торговлю, по сути, занимались грабежом - отнимали оленей, собак и пастбища. Представители советской власти не знали языка тунгусов, быта, нравов. Не было ни одного аборигена в составе государственных учреждений. Вдобавок советские управленцы не смогли нормально организовать завоз жизненно необходимых товаров на север края.

На съезде аяно-нельканских и охотско-аянских тунгусов было избрано Временное центральное тунгусское национальное управление, решившее отделиться от РСФСР. Всетунгусский съезд Охотского побережья с прилегающими к нему районами объявил о независимости тунгусского народа и о неприкосновенности ее территории с морскими, лесными, горными богатствами и ресурсами.

Лидеры движения обратились к мировому сообществу: «Тунгусы обращаются к иностранным государствам и к Лиге наций как к могучим защитникам мелких национальностей в мировом масштабе по вопросу спасения их от общего врага - русского коммунизма».

Правда, через год они заключили перемирие с советской властью. Большевики наобещали много, но по сути ничего не изменилось - уничтожались традиционные религиозные культы и уклад жизни, уничтожалась национальная культура. В середине 30-х все руководители восстания были уничтожены…

…Презентация национальных эвенкийских блюд в рамках фестиваля «Кухня без границ» была не просто представлением и дегустацией традиционных кушаний, это был настоящий праздник эвенкийской культуры. Северяне – народ особый, это люди открытые, доброты необыкновенной. Словно Господь Бог, когда их создавал, выбирал самые большие души. А без этого на Севере не выживешь.

Эвенкийская женская вокальная группа «Гиркие» (Подружки) из района имени Полины Осипенко - нечастый гость в Хабаровске. А тут тебе целое представление – песенно-гастрономическое.

Началась презентация с обряда очищения. А иначе никак с нами сегодняшними, городскими! Под удары в бубен и гортанные пожелания здоровья на эвенкийском языке все зрители, подгоняемые вениками из багульника, прошли через треногу из прутьев - чичипкан и повесили на нее ленточки для духов. Люди радовались, как будто избавляясь от всех тягот земных, от городского беснования.

Все это почему-то напоминало русский обряд, когда больного ребенка ведающие бабы «перепекали», отправляя в печь, а потом вынимая под тайные заговоры.

Может, и нас, сегодняшних, нужно «перепечь», чтобы избавить от городской лютости?

К слову, на презентации эвенкийской кухни в ресторане «Черный дракон» было не протолкнуться.

Еда этих кочевников, может быть, и проста, но в этой простоте нет обмана: только свежие, только качественные продукты. Не зря говорят - оленные люди. Вся жизнь у эвенка вокруг оленя, и все шло в ход, даже жилы. Их использовали вместо ниток, а потому крепка была одежда северян.

Все просто, а вкусно-то! Эвенки чаще всего мясо варили, а бульон заправляли лапшой домашнего приготовления, за пряностями не спрячешься. Кстати, мясо было принято чуть-чуть недоваривать, так оно больше давало энергии человеку. А это очень важно: на севере Хабаровского края климат не краснодарский.

А еще потчевали котлетами – особыми, эвенкийскими. Очень любят такие котлеты оленеводы и охотники. Для сочности в фарш обязательно добавляют нутряное оленье сало.

На втором месте по важности после оленеводства - охота и рыбалка. Ленок - любимая рыба, из нее и строганина. На тарелку - горку из соли и перца, берешь рыбную ледяную стружку, макаешь в эту соляно-перцовую смесь и в рот! Блаженство, однако!

А еще на столе юкола – копчено-сушеная кета, копченый ленок… А еще строганина из мяса дикого оленя. Представляете, сколько там витаминов, сколько полезных веществ? Это вам не вымороженная белковая субстанция непонятного происхождения!

Пока хабаровчане пробовали на вкус гастрономическую эвенкийкую культуру, выступали подружки из села имени Полины Осипенко. До того как большевики переименовали село в честь летчицы-героини, оно называлось Керби, что в переводе с эвенкийского означает просто «имя».

В их пении слышались то завывание пурги, то цокот оленьих копыт по снежному насту, то крики чаек, то плеск нерестящегося лосося - словно снизошел на певиц дух хозяйки тайги Энэкэ бугады.

О чем пели? О том, что охотник отдыхал около костра, посмотрел на небо, посмотрел на тайгу и удивился: как же кругом все красиво!

«Гиркие» - единственная эвенкийская вокальная группа в Хабаровском крае.

- Мы ездим не только по краю. Сейчас второй раз поедим в Улан-Удэ, выступали в Амурской области, - рассказала Альбина Большакова, руководитель вокальной группы. – Все участницы знают родной язык, говорят на нем.

У эвенков главные в семье – женщины. Они хранительницы очага и традиций, иные не хуже мужчин охотницы, а может, еще и более метко стреляют, они детей воспитывают, они и рукодельницы.

- У эвенков есть свои имена? Или только русские остались? - спросил я у Екатерины Майдановой.

- Все растеряли. Раньше-то как? Если Николай, то по-эвенкийски Нивгху, Гаврила – Говри.

- А если женщина красивая, как про нее говорили?

- Айя – хорошая, красивая, будяй - женщина. Сегодня только мы, старые, так говорим. Молодежь по-эвенкийски не разговаривает. У нас-то в советские времена запрещали на родном языке говорить. А нам уже за семьдесят лет.

У Таисии Таминовой – голосистой солистки вокальной группы спросил:

- Вы русская?

А она мне гордо:

- Я - эвенкийка. У меня и мама, и бабушка эвенкийки. Раньше-то американцы жили у нас. Моя прабабушка родилась в 1838-м году. Ну и был у нее роман с американцем. Вышла она за него замуж и родила двух девочек. Одна из них - моя бабушка. Была высокая, стройная, большеглазая. Вышла замуж за эвенка. Меня моя мама родила от русского. А я - эвенкийка, знаю свой язык и обычаи, знаю свою культуру. А мой муж был узбеком…

Неисповедимы пути любви. Потянешь за ниточку, такие судьбы человеческие размотаешь, пиши романы, снимай кино.

- Как живется эвенкам сегодня?

Женщины, хоть и в большинстве пенсионерки, а гордые, держатся с достоинством, жаловаться на жизнь не с руки:

- Нормально живем, как все, - и тут же уточняют. - Нас не гоняют. Такого у нас нет. Жалко только то, что мы уйдем, и наш язык исчезнет. Уже шестидесятилетние и пятидесятилетние по- эвенкийски не понимают. Приезжает к нам в село имени Полины Осипенко одна, я с ней по-нашему начинаю говорить, а она стоит, лупает глазами и ничего не понимает. Не знает свой язык! Я прямо удивляюсь: «Девчонки! Как же вы так! Если вы не знаете язык, а что говорить о ваших детях?».

Нужно, чтобы в семье обязательно говорили на родном языке! Эминим – мама, аминми – папа…

- Без государственной поддержки, без государственного понимания важности сохранения языка ничего не получится.

- Когда ко мне внуки из Хабаровска приезжают, я с ними на эвенкийском языке разговариваю. И они меня понимают. Внучка как-то говорит: «Бабушка, если я это не съем, то я…» и продолжила по-эвенкийски. А у нас такая есть примета, если ребенок чего-то захотел съесть и ему это не приготовили, то он заболеет. Я обалдела.

- Говорят, что для маленьких эвенков оленья печень - что мороженое.

- Шоколад, скорее. Это очень полезно. Жаль, что на презентации не было сухой икры. Эвенки раньше никогда икру не солили. Мы не знали, что такое соленая икра. У нас ее сушили. Суп варили с ней, так ели. Как варить суп? Сначала отвариваем рыбу, а потом помолола икру и туда. Ни картошки, ни морковки, ничего не надо. У всех моих знакомых на ура идет такой суп.

- А кроме оленины и рыбы?

- Черемшу ели, дикий лук ели, ягоду всякую - бруснику, голубику, жимолость. А мясо раньше мелко-мелко резали и сушили. И что странно, что не было мухоты. Все чистенько. Когда нужно было, сухое мясо вымачивали и варили суп. Жаль, что не было сугра. Готовят так. Муку жарят на оленьем жире до золотистого цвета. Берешь ложку этой муки, заливаешь кипятком, чуть-чуть соли. Получается как кисель. А хочешь, делаешь гуще, как кашу. Это было основным блюдом для охотников, оленеводов и рыбаков. Поели утром и целый день сытые.

- Если русская кухня - это вкус квашеной капусты, а корейская кухня - это вкус кимчи, то какой главный вкус у эвенкийской кухни?

- Вкус мяса, вкус оленины.

Эвенкийский праздник состоялся благодаря Екатерине Шмониной, председателю родовой общины коренных малочисленных народов Севера «Нёут» (в переводе - «Передовой олень») из села Тугур Тугуро-Чумиканского района.

- Я проработала 32 года учителем начальных классов, - рассказывает Екатерина Шмонина, - вышла не пенсию. Но так как человек я энергичный, без работы сидеть не могу, у меня много братьев и сестер, а отец - оленевод, решила создать свою общину. У нас было 250 оленей, но случилась эпидемия, и большее число погибло. Сейчас семьдесят голов. Идем на увеличение стада. Наступили тяжелые времена, многие люди сдались, пали духом. Мой отец – энтузиаст, ему пошел 83-й год. Он мне постоянно говорит: «Не бросайте оленей! Берегите их». Оленье стадо передается из поколения в поколение. В нашем роду испокон веков были олени.

- А разве сможет эвенк без оленей?

- Нет, конечно. Хотя сегодня многие безоленные. Я верю в то, что свои родовые стада будут восстанавливать.

Проблем, конечно, много. И волки, и чиновники, и люди без веры, и отсутствие дешевых кредитов и четкого понимания – для того чтобы сохранить этнос, его культуру и язык, нужно сохранять и развивать оленеводство.

…Закончился вечер хороводом, в котором сплелись в единое целое и эвенки, и русские. И словно благословляла в этот миг хозяйка тайги Энэкэ бугады.

Юрий Вязанкин