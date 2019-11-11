Хабаровск в очередной раз подтвердил звание театральной столицы Дальнего Востока 

Уникальный спектакль-контакт «Мария и я» Театра юного зрителя, основанный на биографической истории о 12-летнем ребенке-аутисте, номинирован в конкурсной программе «Эксперимент» национальной премии «Золотая маска».

Спектакль «Мария и я» - работа режиссера Ивана Куркина и художника Анны Мартыненко. В основе постановки – графический роман Мигеля Гаярдо. Это история в картинках о Марии, 12-летней дочери автора, у которой аутизм.

Эскиз этого спектакля Константин Кучикин, художественный руководитель хабаровского ТЮЗа, увидел на лаборатории «Театр.ком», организованной фестивалем детских театров «Арлекин», и пригласил Ивана Куркина и Анну Мартыненко поставить полноценный спектакль в хабаровском ТЮЗе.

- В спектакле каждого зрителя рисуют, и он встраивается в эту графическую историю. С аутистами можно говорить через рисунок, они таким образом все понимают, - считает Иван Куркин. - Это иммерсивный театр, им мало кто занимается в России. В моем спектакле основной действующий герой - зритель. Спектакль – маленький шажок друг к другу, чтобы люди были более смелыми в общении, чтобы стирались границы между «я» и «другой».

Помимо Театра юного зрителя, эксперты «Золотой маски», столичные критики внесли в список лучших российских спектаклей «Почтарскую сказку» хабаровского краевого Театра кукол и «Чайку» хабаровского Музыкального театра.

«Почтарскую сказку» режиссер Наталья Пахомова поставила по произведению Карела Чапека. Это удивительная постановка, которую можно смотреть… с закрытыми глазами. Здесь работают звуки, шорохи и даже запахи. Этот спектакль - и для зрителей с ограниченными возможностями, в первую очередь для незрячих.

На премьере этого спектакля были маленькие незрячие хабаровчане.

- Как спектакль?

- Очень красочный, - ответил с восторгом мальчик. – Тут был целый зоопарк - и куры, и утки. И письма раздавали…

Постановку Музыкального театра «Чайка» можно назвать и скандальной, и даже революционной для этого театра. Написал музыку к мюзиклу композитор Александр Журбин, автор пугачевской «Не привыкай» и легендарной зонг-оперы «Орфей и Эвридика». Сохранив фирменное обаяние старейшего в стране опереточного театра, режиссерам Сергею Листопадову и Дарье Пантелеевой удалось добиться не только актерской ансамблевости и довольно правдивого существования на сцене, но и насытить спектакль смыслами, которые разгадывать и разгадывать зрителям. На премьере казалось, что это шаг и к появлению новых форм, и, как следствие, к обретению нового зрителя.

Публика тогда разделилась на две части. Те, что пенсионного возраста, называющие себя постоянными зрителями театра, были возмущены: где перья, где голые ножки, где фальшивые бриллианты? «Мы сюда ходим развлекаться!» - кричали одни бабушки. Другие говорили о том, что без ума любят Чехова, оперетту, классику, но «Чайка» им категорически не понравилась. «Не будем к вам ходить, - кричали пенсионерки. - Будем ходить в филармонию!». Одна бабуля, видимо, насмотревшись пропагандистских телепрограмм на центральном телевидении, вспомнила про патриотизм. И обвинила режиссеров чуть ли не в пособничестве американцам.

Как в древнем Риме: «Дайте нам хлеба и зрелищ! Зрелищ! Зрелищ! Зрелищ и перьев!» - кричали бабули. И как ушат холодной воды от молодежи: «А мы ходим в театр думать».

И вот своего рода благословение от московских театральных док как напоминание о былой победе в престижнейшей национальной премии «Золотая маска» и подтверждении правоты молодежи. Фальшивые истории из жизни молодых австро-венгров как никогда неактуальны сегодня.

В 2008 году спектакль «Самолет Вани Чонкина», поставленный режиссером Владимиром Ореновым, победил в номинации «Лучший мюзикл», актер этого тетра Влад Павленко - в номинации «Лучшая мужская роль».

В 2011 году лауреатом театральной премии «Золотая маска» в номинации «Лучшая женская роль в оперетте/мюзикле» за роль Тони в музыкальном спектакле «Два бойца» стала актриса Музыкального театра Татьяна Маслакова.

Помимо Музыкального театра, краевой Театр драмы, Театр юного зрителя и Театр кукол не раз становились номинантами премии. Спектакли этих театров, участвовавших во внеконкурсных программах московского фестиваля – «Маске Плюс» и «Детском Weekend’е», всегда вызывали интерес у столичного зрителя.

В 2018 году специальная премия жюри была вручена хабаровскому Театру юного зрителя «За тонкое и сценически выразительное прочтение повести Льва Толстого «Детство» средствами целостного актерского ансамбля».

В прошлом году на «Золотую маску» претендовал краевой Театр кукол. С постановкой «Сны…» он был заявлен сразу в четырех номинациях: «Куклы/спектакль», «Работа режиссера», «Работа актера» - мужская и женская роли.

Юрий Вязанкин