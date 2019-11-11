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Дорогу Хабаровск-Биробиджан закрыли для рейсовых автобусов
Подведомственное Росавтодору ФКУ ДСД «Дальний Восток» информирует, что с 11:30 11 ноября 2019 года временно закрыто движение рейсовых автобусов на участке Облучье – Биробиджан – Хабаровск (км 1752 – км 2101) федеральной автомобильной дороги Р-297 «Амур» Чита – Хабаровск.
Причина: неблагоприятные погодные условия (снег, ухудшение видимости).
Дорожные службы предпринимают все необходимые меры для обеспечения безопасного и бесперебойного проезда автотранспорта. Для очистки дороги от снега задействовано 18 единиц спецтехники: 12 КДМ, 2 грейдера, 2 трактора, 2 автомобиля УАЗ.
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