Осторожно! Хрупкий лед

С приходом минусовых температур на водоемах региона образуется ледостав. Однако, несмотря на образование ледового покрова, он ещё очень тонкий и хрупкий. Но любителей активного отдыха и рыбалки ничего не останавливает. В крае уже зарегистрированы случаи выхода на водоемы, покрытые тонкой ледовой коркой.

Спасатели предупреждают жителей об опасности нахождения на непрочном льду в осенне-зимний период.

С формированием ледового покрова стартовала профилактическая акция «Безопасный лед». Она будет проходить в течение всего зимнего периода, и направлена на недопущение происшествий, связанных с выходом людей и техники на лёд. Особое внимание при проведении профилактических мероприятий направлено на детей, - сообщает региональное управления МЧС

Во время рейдов и патрулирований инспекторы ГИМС проводят профилактические беседы с любителями подлёдного лова, а также с возможно находящимися у воды детьми. Кроме этого, в школах, детских садах сотрудники МЧС обсуждают и изучают правила безопасности при выходе на лёд на открытых уроках.

«Сейчас лед на водоемах только формируется, а из-за перепадов температур этот процесс не устойчив. Особое опасение вызывает то, что на лед выходят дети, в том числе вместе со взрослыми. В связи с этим хочется обратиться к родителям с просьбой провести беседы со своими детьми. Оставаясь без присмотра, они зачастую устраивают игры вблизи водоемов или выходят на тонкий лёд. Особенную опасность представляют котлованы, ямы, искусственные водоемы в черте населенных пунктов или их окраинах. Такие забавы чаще всего заканчиваются трагически, провалом под лёд. И не всегда найдутся те, кто сумеет им помочь, - отметил начальник Центра ГИМС МЧС России по Хабаровскому краю Игорь Потапов.

Акция «Безопасный лёд» в крае проводится не первый год. По данным статистики она имеет положительные результаты. На время акции в крае будет работать патрульные группы, в состав которых входят не только сотрудники МЧС России, но и администраций муниципальных образований, полиции, общественных организаций, спасательных служб. С населением будут проводиться профилактические беседы, раздаваться памятки».

Фото: 27.mchs.gov.ru