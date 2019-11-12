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Грабителей инструментов нашли в Комсомольске-на-Амуре
В Комсомольске-на-Амуре сотрудники полиции раскрыли кражу имущества с территории предприятия, - сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю.
В дежурную часть отдела полиции обратился представитель организации с заявлением о краже имущества.
В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали двух местных жителей.
Установлено, что один из подозреваемых является работником предприятия. Ночью злоумышленник вместе с приятелем проникли на территорию организации и похитили инструменты стоимостью 230 тысяч рублей. Имущество они спрятали недалеко от места совершения кражи. Позже подозреваемые подъехали на автомобиле одного из подельников, погрузили похищенное и отвезли в гараж.
Часть имущества подозреваемые продали неустановленным лицам.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
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