Грабителей инструментов нашли в Комсомольске-на-Амуре

В Комсомольске-на-Амуре сотрудники полиции раскрыли кражу имущества с территории предприятия, - сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю.

В дежурную часть отдела полиции обратился представитель организации с заявлением о краже имущества.

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали двух местных жителей.

Установлено, что один из подозреваемых является работником предприятия. Ночью злоумышленник вместе с приятелем проникли на территорию организации и похитили инструменты стоимостью 230 тысяч рублей. Имущество они спрятали недалеко от места совершения кражи. Позже подозреваемые подъехали на автомобиле одного из подельников, погрузили похищенное и отвезли в гараж.

Часть имущества подозреваемые продали неустановленным лицам.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.