Тарифы ЖКХ оказались сильнее предвыборных обещаний властей

Несмотря на неоднократные заявления властей о необходимости реформирования системы формирования тарифов на жилищно-коммунальные услуги и услуги естественных монополий, проблема в Хабаровском крае лишь усугубляется.

Даже волеизъявление части населения Хабаровска, оформленное несколькими активистами еще в сентябре, ни главу региона, ни его подчиненных не впечатлило.

- Доводим до вашего сведения, что жители края до предела возмущены грабительскими размерами коммунальных тарифов и незаконными, на наш взгляд, действиями ДГК по дополнительным начислениям за горячую воду за прошлое время и взысканием ДЭК комиссии сверх стоимости потребленной электроэнергии, - говорилось в письме на имя губернатора, которое было сопровождено более чем пятью тысячами подписей.

Предложение общественности было простым: собрать группу независимых экспертов, способных провести аудит действующих расценок за услуги населению, а на время такого аудита все тарифы заморозить. Авторы идеи убеждены, что выводы экспертов будут однозначно в пользу обычных граждан, которые из года в год платят по квитанциям все больше и больше.

При подготовке письма его авторы опирались на положения предвыборной программы Сергея Фургала, в которой говорилось:

- Снижение тарифов, активное переселение из аварийного фонда, решение проблем обманутых дольщиков и прозрачные схемы капремонтов домов - наши цели.

Свои намерения он подтвердил через три дня после своего избрания, заявив журналистам:

- Дальше, в обязательном порядке, прямо с первых часов работы - начну заниматься тарифами на услуги ЖКХ. Потому что это серьезнейшая проблема, она касается всего населения и ее надо экстренно решать, ее нельзя откладывать в долгий ящик ни в коем случае.

Вполне возможно, что в череде других забот высшее должностное лицо региона могло запамятовать о своих планах. Увы, даже напоминание избирателей спустя год не сработало.

- В соответствии с пунктом «Ж» статьи 71 Конституции РФ основы ценовой политики находятся в исключительном ведении РФ. Регулирование цен (тарифов) на коммунальные ресурсы осуществляется в соответствии с действующими нормативными правовыми актами, - сухо сказано в официальном ответе известному хабаровскому предпринимателю Али Мамедову, который и собрал подписи горожан. Подписан ответ был руководителем регионального комитета по ценам и тарифам Александром Орловым, а не губернатором Фургалом, которому и было адресовано обращение.

Были также приведены примеры арбитражных дел, когда по искам отдельных граждан поставщикам услуг назначались штрафы за неправильно произведенные начисления. Не забыли сослаться и на претензии самих энергетиков, которые ежегодно твердят о выпадающих доходах, несмотря на неуклонный рост тарифов.

- У нас есть предварительные расчеты. С 2015-го года мы стали платить за холодную воду и водоотведение почти на 35% больше, за отопление - на 26% больше, за газ - на 21% больше. Электроэнергия подорожала в зависимости от типа тарификации от 26% до 45%! Переплачивать нас заставляют не только за свет, газ, воду и отопление. Во многих многоквартирных домах расходы на содержание и ремонт жилья завышены в несколько раз от себестоимости», - считают инициаторы пересмотра тарифов ЖКХ в Хабаровском крае. - И от этого страдает не только каждый из нас, но школы, больницы, спортивные секции и другие социальные учреждения.

РИА Рейтинг по итогам 2018 года определило наш регион на 72-е место из 85-ти по доле расходов населения на жилищно-коммунальные услуги. По подсчетам агентства, среднестатистическая семья в Хабаровском крае в прошлом году заплатила по квитанциям 73 тыс. рублей (в среднем по РФ - 52,6 тыс. рублей).

Постоянно растущие расценки на отопление, водоснабжение, канализацию, газ, электричество, капремонт и прочие коммунальные блага привели к тому, что на сегодняшний день только в краевом центре и только ДЭК люди должны почти 200 млн рублей. Пока власти раскачиваются, замалчивая проблему, о которой сами говорили на волне предвыборной активности, суды выставляют исполнительные листы неплательщикам. У 9 тыс. жителей края из зарплат и пенсий удерживается до половины поступлений в счет погашения долгов. Почти 7 тыс. граждан в связи с неоплатой квитанций ограничен выезд за рубеж, в 570 случаях судебные приставы арестовали имущество.

Как ни крути, а пока население во главе со всенародной избранным губернатором и столь же всенародными обновленными законодательными органами явно в проигрыше тяжеловесной машине краевого жилкомхоза.

Евгений Мезенцев