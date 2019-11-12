Губернатор края провел видео-прием граждан

Сергей Фургал в режиме видеоконференцсвязи рассмотрел обращения двух жителей из Комсомольска-на-Амуре и поселка Солнечного, - сообщает пресс-служба правительства и губернатора края.

Председатель организации ветеранов труда Амурского судостроительного завода в Комсомольске-на-амуре Александр Филимонов в своем обращении поднял несколько вопроса.

Первый касался организации бесплатного проезда в общественном транспорте по социальной транспортной карте для ветеранов труда. Сегодня региональным льготникам предоставлено право выбора: либо получать ежемесячную денежную выплату в размере 720 руб. – для граждан пожилого возраста, школьников из многодетных семей, 940 руб – для ветеранов труда, 1020 руб – для тружеников тыла, реабилитированных лиц, либо проезд по социальной транспортной карте на сумму 1000 рублей ежемесячно. Для федеральных льготников лимит за счет средств краевого бюджета на социальную транспортную карту предусмотрен в размере 300 руб. Александр Филимонов просит рассмотреть возможность вернуть для ветеранов труда безлимитный льготный проезд в общественном транспорте, как было раньше прописано в федеральном законе. Губернатор края попросил министерство социальной защиты населения края до конца разобраться в этом вопросе и обратиться в федеральный центр за дополнительными юридическими разъяснениями.

Также житель Комсомольска-на-Амуре попросил разобраться в вопросе получения мер социальной поддержки ветеранами труда, подвергшимся радиационному воздействию при испытаниях на Семипалатинском полигоне, одновременно на федеральном и региональном уровнях. Как объяснили краевые специалисты, сейчас получение выплат сразу из двух бюджетов не предусмотрено законодательством. Сергей Фургал дал поручение также сделать запрос в федеральные органы власти, занимающиеся социальными вопросами.

Из Солнечного к главе региона обратилась многодетная мать. Один из ее детей – инвалид, получает медицинскую помощь в местной больнице. Жительница поселка была недовольна, как организовано лечение ребенка, а также несвоевременным предоставлением льготных лекарственных препаратов. Губернатор поручил краевому минздраву разобраться в ситуации и держать вопрос на постоянном контроле.

По статистике главного управления губернатора и правительства края по работе с обращениями граждан, организаций и контролю поручений, увеличилось количество личных приемов граждан, в том числе проводимых главой региона. Так, в период с 30 октября 2018 года по 3 октября 2019 года губернатор провел 50 таких встреч. Из них 31 – в приемной граждан, о своих проблемах рассказали 56 человек, 17 выездных приемов, на которых присутствовали более 3,5 тысяч жителей районов, а также два приема в режиме видеоконференцсвязи.

Фото: khabkrai.ru