Коммерсанты не поднимут цену на проезд в автобусах ближайшие полгода

11 автобусных маршрутов Хабаровска перешли на нерегулируемый тариф, однако в ближайшие полгода цены на проезд в них меняться не будут, – сообщает пресс-служба администрации города.

Ранее на маршрутах №№ 6; 7; 8; 13; 18; 25; 29К; 31; 34; 56; 46 работали автобусы МУП «ГЭТ», но в связи со снижением производственных мощностей «Горэлектротранспорт» вынужден уйти с этих направлений. В настоящее время все эти маршруты обслуживают разные коммерческие перевозчики, у которых достаточно подвижного состава для работы на новых для них линиях.

«В течение 180 дней будут проводиться конкурсные процедуры на распределение этих маршрутов. Участие в конкурсе абсолютно свободно для всех желающих. О проведении конкурса мы объявим заранее на официальном сайте администрации города», - отметила заместитель начальника управления промышленности, транспорта, связи администрации Хабаровска Ольга Симакова.

Ближайшие полгода стоимость проезда будет составлять 26 рублей в дневное и 30 рублей в вечернее время.