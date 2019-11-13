На Дальнем Востоке профсоюзы единым фронтом выступают против произвола работодателей

7 ноября по новому стилю, но 25 октября по старому, профсоюзы Приморья и Хабаровского края решили совместно выступить против ужесточения условий труда энергетиков.

Так уж получилось, что в день 102-годовщины Октябрьского восстания (так по документам до 1927 года именовалось эпохальное событие) у офиса компании ПАО «РусГидро» в Хабаровске (компания отвечает за подачу электричества и тепла в дома жителей края) намечалась акция профсоюзов. Поводом стал очередной виток покушений на права рабочих: сокращение персонала, вывод за штат работников ремонтных подразделений электростанций, далее - по списку. Не устраивает работников Дальневосточной генерирующей компании и размер тарифной ставки на предприятиях – 8030 рублей, как хочет работодатель. Профсоюз считает, что с 1 января 2020 года она должна быть 8643 рубля – как прописано в отраслевом тарифном соглашении.

С целью привлечения внимания к проблемам представители профсоюзов энергетиков Приморья, Хабаровского края и Амурской области решили выйти на пикет. Это крайняя для них мера, ведь согласно статье 413 Трудового кодекса РФ «Незаконные забастовки» «в организациях (филиалах, представительствах или иных обособленных структурных подразделениях), непосредственно связанных с обеспечением жизнедеятельности населения», забастовки не допускаются.

А ситуация в энергетике Приморья и юга Хабаровского края, по словам Сергея Белякова, председателя совета председателей первичных профорганизаций АО «ДГК», лидера профорганизации «Приморская ГРЭС», аховая:

- Мы опять теряем квалифицированные кадры. В конце концов, придем к тому, что ремонтировать оборудование в отрасли будет некому. Уже была ситуация, когда отданные на аутсорсинг ремонтные организации в нашей отрасли объявлялись банкротами. Специалист, даже закончивший вуз, набирается практики в энергетике в течение 3-5 лет. И не всегда выпускник высшего учебного заведения может занять инженерную должность. Условия труда тяжелые, ответственность большая. И уровень заработных плат в нашей отрасли не такой большой.

Квалифицированных ремонтников, по словам Сергея Белякова, пачками выводят за штат работников ремонтных подразделений электростанций:

- Это уже произошло на Артемовской ТЭЦ и Партизанской ГРЭС, в 2020 г. предполагается вывести 150 ремонтников в Амурской области, а далее эта участь ждет и другие станции «ДГК». Все это, похоже, может обернуться увеличением аварийных ситуаций на ряде объектов «ДГК». Что для большинства потребителей их услуг может обернуться в не такое уж отдаленное время тьмой и холодом.

Профсоюзный пикет, по словам Сергея Белякова, не состоялся по причине согласия директората «ДГК» обсудить требования профсоюзов:

- Надеемся, что нам удастся прийти к решению, устраивающему и работников, и работодателя.

К сожалению, от сотрудников пресс-службы АО «ДГК» не удалось получить никакой информации о результатах переговоров 7 ноября. Но из неофициальных источников (из бесед с членами профактива) стало известно, что сотрудники корпорации настоятельно рекомендовали убрать новости о хабаровской акции как с сайта профсоюзной газеты «Солидарность», так и с сайта федерации профсоюзов Приморского края.

Галина Кононенко, председатель Хабаровского краевого объединения организаций профсоюзов, отметила, что их объединение к этой акции никакого отношения не имеет:

- Профсоюзы Приморья самостоятельно ее заявляли, не консультируясь с нами. Это была сугубо отраслевая и межрегиональная акция. Но мы оказывали помощь сугубо организационно и делали информационное сопровождение.

Учитывая, что профсоюзы и работодатель так и не сумели окончательно договориться 7 ноября, переговоры будут продолжаться.

- Профсоюзы отправились в трудовые коллективы, чтобы обсудить полученную информацию с работниками и руководителями филиалов «ДГК». Похоже, это только начало серьезных противоречий между «трудом и капиталом» в одной из стратегических отраслей. В последние годы ПАО «РусГидро» настроено на жесткую политику по отношению к своим работникам. Так, на юге Дальнего Востока до сих пор не решен вопрос с наполнением тарифа на электроэнергию. И если нельзя сэкономить на первых двух составляющих тарифа - затратах на топливо и на комплектующие для ремонта, то «РусГидро» собирается экономить на оплате труда. Если в Приморье средняя зарплата 35 тысяч рублей, то у энергетиков порядка 50-60 тысяч. И они считают это большим суммами. Но это и ночные смены – у нас круглые сутки оборудование работает, и работа в выходные дни, и сверхурочные работы, особенно в случае аварийных ситуаций.

Да, тариф не может расти бесконечно, соглашается профсоюзный лидер:

- Но на Дальнем Востоке он ниже, чем в среднем по стране. На западе страны энергетиков выручает большое количество крупных потребителей - валовая выручка большая, продукции вырабатывается много. У нас таких потребителей мало – сравните количество заводов. Потребление электроэнергии населением тоже растет, но на юге Дальнего Востока живет порядка 2,5 миллиона человек. В одной Москве раз в 5 больше.

И люди почему-то не особенно рвутся переселяться «на севера». Наоборот, с Дальнего Востока идет стабильный отток специалистов.

Нет, Обуховской обороны, как это было в самом начале XX века, не случится. Трудовое законодательство нынешней России по сравнению с законодательством западно-европейских стран более жесткое. Законом запрещены забастовки для массы категорий наемных работников в ряде отраслей экономики. У забугорных капиталистов за счет активных рабочих акций - демонстраций, митингов, забастовок, стачек профсоюзы «отжали» массу преференций. До сих пор ими пользуются и отступать не собираются. Похоже, что профсоюзное движение нынешней России в начале пути.

О том, чем закончились переговоры с руководством «РусГидро», не готовы говорить даже профсоюзные лидеры.

Андрей Дунаевский