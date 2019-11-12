Восемь новых остановочных павильонов появились в Хабаровске

Последний современный павильон из стекла и металла с небольшим вкраплением дерева (скамейка) мэрия поставила не так давно на остановке «Большая». Две стоят у Педагогического института ТОГУ, еще пара - в поселке имени Горького, по одной на остановках «Клинико-диагностический центр», «Памятник морякам-амурцам» и «Дом ветеранов» (Матвеевское шоссе). Они появились там, где шла реконструкция скверов.

И чего в этих новых павильонах только нет!

Нет обещанного Wi-Fi, нет индикации движения автобусов на мониторах. Я так понял, что последнего хайтек-излишества уже вообще не будет? Чтобы знать, когда какой автобус подойдет, есть современные интернет-сервисы типа сайта «Время автобуса» (https://www.bustime.ru/habarovsk/, траспорт27.рф). Сегодня у каждого первого более-менее навороченный смартфон. А у кого дешевая «печенюшка», тот никуда не торопится.

Физически есть, но до сих пор не работают usb-разъемы, видеокамеры, инфракрасные обогреватели – на прошлой неделе я эти павильоны обошел-объездил. В администрации города пообещали, что всё заработает к середине ноября. Осталось не так долго ждать. Как и холодов – они на вторую половину ноября небесной канцелярией запланированы. «Сейчас остановочные павильоны представляют собой просто каркас - упрощены с антивандальными целями. Сооружения можно оснастить электроникой, но она будет принципиально с другой индикацией: вместо пары дорогостоящих мониторов, как это было первоначально на остановке в поселке им. Горького, будет светодиодный индикатор»,­ - рассказал Вячеслав Алябьев, начальник отдела капитального строительства и ремонта МКУ «Служба заказчика по строительству и капитальному ремонту».

По словам Алябьева, монтирование достаточно дорогостоящего оборудования произойдет не скоро, а когда администрация города «решит, кому во владение передать остановки в эксплуатацию. Официально передаст их, и после этого новый владелец организует их охрану, тогда и займемся». Наверное, тогда и в первый, особо умный павильон, что в поселке им. Горького, вернется супернавороченная начинка: пара мониторов, приставка, видеорегистратор, маршрутизатор, модем и антенный адаптер. Эти хайтек-прибамбасы упёр несознательный оболтус двадцати семи лет через неделю после установки павильона, но так и не успел продать. «Пока все это оборудование хранится у нас, а потом передадим владельцу остановки», – сказал Вячеслав Алябьев. Как я понял, именно из-за навороченной начинки павильон в поселке им. Горького и стоил порядка 900 тысяч. Но все остальные, видимо, идут по облегченному варианту.

Мне эти павильоны симпатичны. Смущает одно: когда все обещанное заработает? Вон в Питере уже вовсю пользуются умными установками, в Тюмени в 2019 году запланировали 150 павильонов установить, в Сургуте и в Красноярске в 2018 году установлены пилотные павильоны с умной начинкой, есть они и в Новосибирске. В Нижнем Новгороде, где жителей чуть более 2 миллионов, уже установлены 33 павильона, гораздо более «умных», чем в Хабаровске. По информации тамошних информагентств, до весны 2020 года Нижний Новгород получит еще 301 (!) умную остановку. Каждая стоимостью свыше 3,5 миллиона рублей – у них и экраны круче, и табло шире, и металл – нержавейка, и стекло - антивандальное. Лавочки и те - морозоустойчивые. А у нас что, менталитет иной?

Эдуард Попов