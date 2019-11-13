Больше ста человек сгорели в собственных домах в Хабаровском крае в этом году

Почти на 65% увеличилось число пожаров в 2019 году. На сегодняшний день произошел уже 1735 пожар, за аналогичный период прошлого года их было 1052. При этом гибель людей увеличились в два раза. В этом году в квартирах и домах огонь унес 110 человеческих жизней, из них 16 детей. Кроме того, получили травмы ещё 72 человека. В прошлом году эти показатели были соответственно 61 человек, трое детей и 70 травмированных, - сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Хабаровскому краю.

- По-прежнему отмечается две основные причины возникновения пожаров: нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования и бытовых электроприборов, а также неосторожное обращение с огнем (курение), - отметил заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю Владимир Решетов.

- Как показывает анализ, одно из основных условий, способствующих гибели людей на пожарах, - нахождение в состоянии алкогольного опьянения. Если говорить о возрасте тех, кто гибнет от огня, то это преимущественно пенсионеры и дети», - добавил Владимир Решетов.

Так, по данным статистики, за 10 месяцев 2019 года в регионе в целом при техногенных пожарах погибло 40 пенсионеров, из которых 2 инвалида, также огонь унес жизни 9 человек с ограниченными возможностями здоровья. Среди детей 13 человек были дошкольного возраста, четверо - младшего школьного возраста, а трое детей среднего и старшего школьного возраста.

По словам Владимира Решетова, основными нарушителями пожарной безопасности, как правило, становятся граждане, ведущие асоциальный образ жизни, злоупотребляющие спиртными напитками. В состоянии алкогольного опьянения притупляется не только бдительность, но и все реакции на происходящие изменения. При этом такие граждане создают угрозу не только для собственной жизни, но членов семьи и соседей. Поэтому одно из условий предотвращения гибель и травматизм людей - это своевременное обнаружение пожара и незамедлительное сообщение о нём в пожарно-спасательное подразделение, а также информирование рядом проживающих граждан и родственников, способных оказать помощь по эвакуации из зоны действия опасных факторов пожара в безопасную зону.

Сегодня Главным управлением МЧС России по Хабаровскому краю разработан «Комплекс мероприятий по предупреждению травматизма и гибели несовершеннолетних при пожарах на территории Хабаровского края» на период 2020 – 2022 годы, который сейчас находится на согласовании в министерствах и комитетах Правительства Хабаровского края, уполномоченного по правам ребенка, УМВД по Хабаровскому краю и общественных организаций, занимающихся профилактикой и предупреждением пожаров.