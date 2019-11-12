Ситуация: Воды не отошли

Протекающая крыша и затопленный подвал – пока меньшее из зол по сравнению с тем, с чем скоро столкнется пожилая женщина.

У хабаровчанки Галины Церковниковой какое-то время назад объявился родственник. Оказался он весьма учтив и внимателен. Сначала навещал через день, потом каждый день, затем и вовсе поселился в квартире Галины. Особенно родичу понравились стены этого старого здания 1908 года постройки (а живет женщина в кирпичном доме № 121 по улице Калинина). Так и живут они до сих пор душа в душу.

Ну, душа в душу – это, пожалуй, применимо только к родственнику. Галина Церковникова не особо рада пришельцу. Даже обращение к губернатору писала с просьбой избавить ее от настырного гостя. Тогда пришла отписка с кучей чиновничьих словооборотов. Если перевести на обычный язык – «сами разбирайтесь». А родич между тем пакостит на полную. Имя ему – сырость.

Сухость теперь в прошлом

Галина Церковникова проживает в доме № 121 по улице Калинина с 70-х годов. Сейчас в этом здании уже почти никто не живет. У шести квартир есть хозяева, но они здесь не появляются.

Предтечей появления «родственника» женщина называет строительство соседнего 16-этажного дома. По каким технологиям сооружали здание, что делали, как делали: сие покрыто мраком тайны. Но в это время (и после) подвал под квартирой Церковниковой стало сильно затапливать.

«Они сначала выкопали яму под фундамент, - рассказывает хабаровчанка о ходе строительства соседней высотки. – Не знаю, что они там повредили, но мой подвал стало заливать водой. Сколько лет я здесь прожила, и такого никогда не было, подвал у меня был всегда сухой».

Сначала застройщик планировал возведение «путинки» (есть же «хрущевки», «сталинки», «горбачевки» и так далее. Во время правления Путина, наверное, так дом и можно назвать) на месте дома № 121. Однако не смог выяснить, кому он принадлежит, оттого и поменял планы. Теперь сырость сопровождает Галину Церковникову постоянно: встречает, провожает, проводит с ней время. «Она с именем этим ложится и с именем этим встает…»

Крыша у дома протекает, всюду на стенах потеки. Пошел грибок. В подвале – как в джунглях во время сезона дождей, только вьетконговцев не хватает. Однажды сотрудники администрации попытались прогнать «родича» Галины. А именно починили кровлю. Но, видимо, понравилось пришельцу сидеть на своих двенадцати аршинах. Через некоторое время крыша снова дала течь. Также ко всем бедам убрали дворовый туалет и контейнерную площадку. Точнее, их перенесли на сто метров дальше, но 78-летней женщине от этого не легче.

Зима близко

Может быть, и проблемы эти не казались бы столь большими, но «веса» им придают тарифы на обслуживание дома, которые идут непонятно на что.

«Я ходила в администрацию, ругалась, потому что они берут деньги приличные, но ничего не делают, - возмущена Церковникова. - Лампочки только в потолок в коридоре ввернули и все. Еще обкашивать территорию стали, а раньше и этого не делали».

Женщина написала обращение в вышестоящие инстанции с просьбой разрешить свои затруднения. Ей пришел ответ из министерства ЖКХ Хабаровского края. В нем есть такие строки: «Установлено, что на придомовой территории МКД №121 дворовая уборная, место для сбора твердых коммунальных отходов (контейнерная площадка) и сараи для хранения твердого топлива отсутствуют, согласно техпаспорту подвальное помещение в МКД №121 не предусмотрено…В случае затопления самовольно устроенного подполья вам необходимо принять меры к его осушению или засыпке… В адрес администрации направлено письмо о рассмотрении возможности устройства дворовой уборной, контейнерной площадки для жителей МКД № 121. По информации администрации города Хабаровска, в связи с плотной застройкой территории вокруг дома № 121 устройство надворного туалета не представляется возможным. Жителям дома рекомендовано использовать уборную, расположенную с торца дома № 94 по улице Истомина, на расстоянии более 100 метров от МКД № 121».

В общем, ни о чем. Галина Церковникова по-прежнему остается один на один со своими бедами. Между тем прямая накопившихся проблем скривляется от плохого к ужасному – в квартире хабаровчанки печное отопление, однако из-за неисправного дымохода от него пришлось отказаться. Альтернативой жизни в угарном газе стал обычный обогреватель. Который, разумеется, никак не сможет заменить нормальное отопление. А зима близко…

Андрей Канев



