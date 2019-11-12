Как жить в наполовину сгоревшем здании в Хабаровске, знают на проспекте 60-летия Октября

Телефонный звонок в редакцию. Читатель попросил хоть как-то повлиять на компанию «Цитадель», что вот уже две недели не вывозит мусор от дома.

Через пару дней отправился взглянуть на это в реале. Действительность оказалась гораздо хуже. Мусор, правда, буквально за день до моего визита вывезли.

Как рассказали жильцы из дома №200, ближайший автосервис наваливает кучи, чаще всего снега, и пополняет мусорный бак регулярно. Во время моего визита там валялась солидная покрышка, занимая в объеме добрую четверть бака.

В этот контейнер не только твердые бытовые отходы сбрасывают, но и фекалии жильцы сливают. В туалетный домик на заднем дворе даже в противогазе и общевойсковом защитном комплекте не всякий зайдет. К нему и подойти-то страшно и тяжело, а уж задержаться в ретираде…

- Да мы и ходим по нужде в ведро, а потом выливаем в бак. На зиму нам сколачивают деревянный короб, вон комплектующие у завалинки стоят, - машет рукой жилец из второго подъезда.

На дворе XXI век, а люди по-прежнему в «ночную вазу» имеют удовольствие! И этот дом не исключение, таких на проспекте навалом. А учитывая, что дом №200 стоит в низинке, то все сточные воды с проспекта и от соседей скапливаются у них. Красота! Летом по щиколотку в воде, зимой - как на катке! А сверху, с крыши, валятся кирпичи от разрушающихся труб бывшего печного отопления. Тьфу на ваш экстрим по выходным, тут такая обитель зла, настоящая цитадель в десяти минутах езды от центра.

В доме №200, по сравнению с остальными двухэтажками, что на противоположной стороне проспекта, есть одно, но ОЧЕНЬ ценное преимущество – центральное отопление. Все остальные дома по проспекту 60-летия Октября отапливаются либо стандартными печами, либо электрокалориферами. Но в эту зиму управляющая компания, точнее, подрядная организация ООО «Ремонтно-строительная компания «Цитадель», видимо, решила, что утепление труб отопления, что подходят к дому, – дело неблагодарное, как и ремонт завалинки, как и ремонт крыши (прошлая зима была такая теплая!), как и многие другие работы, в том числе очистка нужника. На указание множественных недостатков жильцы из года в год тыкали «Цитадели» строго по закону – в виде обращений с указанием номера входящих документов. Кое-что работники ремонтно-строительной компании в прежние годы выполняли. Но в этом, видимо, решили забить. Нет, не окна пустующих квартир, и не доски на завалинке, и не короб для утепления труб. А просто забить на все! Оставшиеся пока «в живых» жители дома, судя по молитве на стене в одном из подъездов, надеются только на Всевышнего.

И еще напасть – в апреле 2019 года дом горел в очередной раз.

- Да за пятнадцать лет, что я тут живу, мы уже раз пять полыхали. Как-то в первый подъезд факел кинули, хорошо, что вовремя потушили. А в этот раз полыхнуло в дальнем углу, снаружи, - рассказывает Евгений, один из жителей второго подъезда.

Я-то все время гадал, откуда такая копоть в подъезде! Зашел со стороны первого подъезда, между забором и торцом дома и - ах! - сильно поразился внезапно открывшемуся виду: половина здания стоит без крыши! Торчат голые трубы отопления, обгоревшая стена…

Пострадавшие от поджога жильцы первого подъезда до сих пор не признаны потерпевшими. Восемь месяцев скитаются они по знакомым и родственникам.

Эдуард Попов