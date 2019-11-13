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План по закладке икры выполнен в Хабаровском крае
На государственных рыбоводных заводах Хабаровского края закончили закладку икры. Во время осенней путины из-за слабых подходов лосося возникла угроза срыва государственного задания, из-за чего пришлось вводить дополнительные запреты для промысловиков. Ограничения, в том числе дополнительные подходы рыбы после закрытия путины, позволили заложить на рыбоводных заводах края 52,5 млн штук икры, - сообщает пресс-служба губернатора и правительства края.
Речь идет о трех государственных предприятиях ФГУ «Главрыбвод», которые работают в притоках Амура на территории края - Анюйский, Гурский и Удинский. Еще около 18 млн штук икры заложено на государственных заводах в ЕАО – Биджанском и Тепловском.
- В совокупности эти заводы заложили 70,6 млн штук икры, что соответствует минимальным объемам закладки в соответствии с планом. Это больше, чем годом ранее почти на 3 млн. Выполнить максимальный объем – около 80 млн штук, помешало наводнение. Так из-за «большой воды» Удинский завод временно приостанавливал работу, - отмечает начальник управления рыбного хозяйства и рыбоводства министерства сельского хозяйства края Роман Фофанов.
По его словам, вопрос восстановления популяции осетровых сегодня стоит как никогда остро. Правительство края, отраслевая наука, руководство Главрыбвода озабочены этой проблемой и принимают усилия для ее решения. В осеннюю путину, благодаря дополнительным ограничениям для промысловиков и скорректированным прогнозам подхода лосося – удалось добиться роста объемов заполнения нерестилищ.
По основным нерестовым рекам Амгунь, Анюй и Хор этот показатель в сравнении с прошлым годом выше почти в два раза.
Фото: khabkrai.ru
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