На пике роста гриппа и простуды поликлиники готовы принимать заболевших в выходные и праздники

Очередной рост заболеваемости в крае ждут в декабре. Ранее в регионе была завершена массовая вакцинация от гриппа. Однако в отдельных районах людей продолжают прививать. Всего вакцину получили 672 тысячи человек. Это половина всего населения края. Вместе с тем, в министерстве здравоохранения прогнозируют, что этой зимой число заболевших может составить 133 тысячи человек, - сообщает пресс-служба губернатора и правительства края.

Медучреждения края готовятся к сезонному росту заболеваемости гриппом и ОРВИ. Сейчас в крае простудой болеют 4700, что на 10,1 % ниже предыдущей недели. Случаев гриппа не выявлено. Заболеваемость пневмонией на 21 % меньше, чем неделю назад

- Медицинскими организациями края уже наработана практика по организации помощи населению в период подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ. Разработана схема маршрутизации больных, в том числе больных с тяжелым течением, осложненным пневмонией. При подозрении или установленном диагнозе «пневмония», а также тяжелых проявлениях ОРВИ и гриппа заболевших госпитализируют в краевую клиническую больницу №1 и детскую краевую клиническую больницу, - сообщили представители регионального министерства здравоохранения.

Режим работы амбулаторно-поликлинических учреждений будет определяться исходя из складывающейся эпидемической ситуации. В период роста поликлиники будут принимать людей в праздничные и выходные дни.

- Имеется запас дезинфекционных средств в учреждениях здравоохранения края в количестве до месячной потребности. Перечень противовирусных препаратов в крае с учетом наличия в учреждениях здравоохранения включает все наименования, рекомендованные Министерством здравоохранения РФ: арбидол, тамифлю, реленза, гриппферон, виферон, реаферон, ингарон, рибаверин. Учитывая рост заболеваемости внебольничными пневмониями, в образовательных учреждений организованы утренние фильтры, наблюдение за контактными детьми, своевременное отстранение детей с симптомами инфекционного заболевания, - подчеркнули в ведомстве.