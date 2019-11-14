От первого лица: Момент истины в сельском хозяйстве

На вопросы отвечает Евгений Валерьевич Киселев, глава крестьянско-фермерского хозяйства

- Расскажите, как вы решили заняться сельским хозяйством?

- Есть такая поговорка: если хотите потратить деньги с удовольствием – заведите любовницу, а если без удовольствия – займитесь сельским хозяйством.

А если серьезно, то это память детства, потому что вырос в Чегдомыне, где у дедушек и бабушек были коровы и прочая живность. У меня на Красной Речке свой дом, и в первую очередь я построил на усадьбе баню, потом сарай с сеновалом. Завел козочек, курочек, баранов, гусей, индюков, свиноматок. Детям купил лошадей. Детей у меня четверо.

- Ваша база – бывший 12-й военный совхоз, который располагался в селе Рощино. Как вы ее получили?

- Раньше это был большой совхоз. Представьте: 61 объект! Своя кочегарка – и надземная, и подземная на случай войны; колбасный и молочный цеха, коровники, свинарники, курятники, овощехранилище и прочее. Потом была приватизация совхоза, его почти весь разворовали, скот порезали. Остатки я покупал в рассрочку. Сохранилось около двадцати объектов, которые разрушены, но их еще можно восстановить. Я законсервировал административное здание. Восстановил полностью овощехранилище – подземное, двухэтажное, на две тысячи тонн хранения картофеля только на одном подземном этаже. Коровник нормальный достался - на двести голов. Два курятника: один нормальный, с крышей, на пять тысяч кур, а второй без крыши, но ее можно восстановить. Молочный цех сохранился. В 2016 году я все это купил, стал ставить заборы, делать водоотводы, подсыпать дороги.

- У вас какой основной вид деятельности?

- Производство картофеля.

- Вместе со всем хозяйством вы купили и землю?

- Нет. Землю беру в аренду. Сначала в Рощино, но там плохая земля – глина, суглинок. А вот уже три года арендую землю на Большом Уссурийском острове. Это земля бывшего военного совхоза. В этом году встал вопрос о продаже этих земель.

- То есть вы сможете ее выкупить?

- Не смогу. Она очень дорогая: там 1900 гектаров, их оценка – более 200 миллионов рублей. Там пашни 300-350 гектаров, немного сенокосов, пастбищ, остальное болота и лес. Преимущественное право покупки - у правительства края. Купит либо оно, либо москвичи, которые имеют интерес.

- Вы будете арендовать или потеряете землю?

- Планирую арендовать. У меня там база, техника. Не знаю, как получится…

- Сколько вы сажаете картошки?

- 20 гектаров. Еще кукурузу, тыкву - нынче было пять гектаров.

- И что с ней делать?

- Часть продавать, часть на корм - баранам, лошадям.

- Ох, если свинюшек тыквой кормить, мясо-то какое вкусное!

- А мы так их и кормим: тыквой, картошкой, лобой, соей.

- Мы отвлеклись. Вернемся к картошке. Что получается?

- Первый год сажали на полях возле Рощино. Но там земля плохая, все лето шли дожди. Это был первый опыт: миллион рублей закопали - ничего не накопали. Второй год сажали на острове - там земля хорошая еще с советских времен. Урожай был приемлемый. В прошлом году тоже неплохой. В этом году урожай сгнил. Посадили, обработали, а потом дожди, вода в Уссури и в Амуре поднялась, пошла на поля и до сих пор там стоит. Еще и весной будет стоять.

- Но ведь там дамба…

- Да, дамба вокруг части острова, мелиоративная система, насосные станции. В советское время на это дело было потрачено много денег. В прошлом году две насосные станции восстановили. В этом году в наводнение они качали воду, но не в полную меру. Если б они работали на полную мощность, не было бы никаких потерь.

А вообще, в советское время по расходам из госбюджета мелиорация занимала второе место.

- Откуда вы это знаете?

- Читаю. Сельское хозяйство в Советском Союзе было рассчитано на то, чтобы прокормить население в миллиард человек. Поэтому мы и кормили весь социалистический лагерь, да еще и страны третьего мира подкармливали. Сейчас все наоборот - самим не хватает, наверно, кроме пшеницы. Вот санкции дали некий толчок сельхозпроизводству. Деньги, которые выделяются в нашей стране сельскому хозяйству, по сравнению с силовыми и другими структурами - это мизер.

- Скажите: реально потянуть ферму на свои средства?

- Без дотаций и субсидий в сельском хозяйстве редко-редко бывает прибыль. Оно во всем мире дотируется, потому что зависит от слишком многих факторов.

- Но вы же потянули…

- Мне один бывший фермер сказал так. Ты никому не должен? Будешь заниматься сельхозпроизводством, будешь должен. И мне сейчас понятно. Раньше я ездил на дорогом джипе, теперь на недорогой легковой машине. В сельском хозяйстве очень много убытков, потерь и рисков. Я не знаю ни одного хабаровского фермера, который бы стал богатым. Даже из тех, кто занимается, казалось бы, выгодной культурой - соей, кому наше министерство сельского хозяйства оказывало финансовую поддержку.

- А вы?

- У меня были некоторые финансовые запасы. Брал кредиты.

- Картофель - это выгодная культура?

- Назначение Большого Уссурийского острова в советское время - выращивание картофеля, свеклы, моркови, чтобы прокормить весь Хабаровский край. И система мелиорации, и дамба были сделаны для этого. Там самые лучшие земли для выращивания корнеплодов, ну еще немного в районе имени Лазо и Вяземском.

Если соблюдать всю технологию, если есть механизация, есть хранилища, то картофель - культура выгодная. Но пока наберешься опыта - наделаешь ошибок. Вся техника у меня бэушная, старая, латаная-перелатаная, а на новую не хватает денег.

Много ручного труда. Если купить комбайн для копки картофеля, надо два миллиона рублей, которых нет. Приходится копать копалками, а за ними собирать вручную. Бешеные затраты во время уборки. Вот только нынче у меня картошку копали всего четыре человека. Накопали - смешно сказать! - аж сто мешков! Картошка мокрая, грязная, сушили-сушили… Получилось на еду себе и рабочим. А в прошлом году набирал на копку по 20-30 человек. Хоть они и опустившиеся люди, но это же наши люди - они должны где-то работать, их тоже надо кормить.

Брал на работу трактористом одного узбека, потому что перебрал уже всех наших из Краснореченского, Рощино, Бычихи, Осиновой Речки. Как только выдашь зарплату - всё! - запили и с работой покончили. Кадры - это проблема номер один по всей России. Везде, у всех, на любых предприятиях.

Вы попробуйте сегодня найти механизатора! Все нормальные мужики при деле. А незанятые, которым по 50-60 лет, которые раньше работали в совхозах, у которых есть опыт, у них проблема с алкоголем. Они могут поработать неделю-месяц, а потом срываются в запой.

- Сколько вы платили за сбор картошки?

- 30-50 рублей за сетку картошки в 30-50 килограммов. На это уходит много денег. Получается: чем больше урожай, тем больше затрат.

- Вы считали рентабельность?

- Что такое рентабельность? Доходы минус расходы. Расскажу, как мы хотели поднять рентабельность на высоком качестве продукции. Бывший фермер Анатолий Иванович Донец (он когда-то работал в Институте сельского хозяйства) посоветовал мне сажать картошку по советской технологии - на грядах. В дождливое лето на грядах картошка меньше гниет, а в засушливое лето гряда лучше держит влагу. (Конечно, когда все заливает, ничто не поможет.) Под эту технологию подогнали всю навесную технику. В 2017 году провели семь механических обработок картофеля. Мы не применяли ни удобрения, ни гербициды. Выкопали, сделали анализ - клубни чистейшие! Привезли на оптовую базу, хвалимся: наш картофель абсолютно без химии! Думали, что его у нас возьмут дороже. А нам говорят: какая разница - с химией или без химии? Цена одна, и чем дешевле, тем лучше. Поэтому уже в 2018 году я обрабатывал посадки гербицидами - это быстрее и меньше затрат. Вот такая нынешняя «рентабельность»: качество торговле не нужно, нужна выгода.

- Назвался фермером, стало быть, надо многое знать про землю, про семена, про технику, про хранение, про реализацию…

- С землей такая проблема. Все аграрники кинулись заниматься соей. Еще три-четыре года позанимаются без севооборота и выжмут все соки, точнее, угробят землю. В моем хозяйстве севооборот - обязательное условие.

На острове земли хорошие, плодородные - мы сдавали образцы на анализ наших почв. Единственное - высокая кислотность, нужно проводить известкование. На кислых почвах растения не усваивают питательные вещества, значит, идет потеря урожая. Даже если вносить удобрения, это будет впустую.

- Но ведь известкование - это химическая мелиорация почвы, это государственная забота.

- В министерстве иногда слышишь, говорят об этом. Однако в жизни ни у кого из фермеров я такого пока не видел. Вообще, на острове не вырастишь нормальный урожай без комплексной мелиорации. Но ее никакой фермер в одиночку не потянет. Это должно быть государственной заботой, как в советское время. На землях бывшего совхоза «Заря» мелиорация в свое время была проведена, а на землях бывшего военного совхоза - природный ландшафт. Где повыше - поля, где пониже - пастбища и сенокосы. Но есть придамбовые каналы и овраги.

Две насосные станции, которые обеспечивали перекачку воды с полей этих двух хозяйств, в прошлом году, правда, восстановили по федеральной программе. Но подрядчики сработали плохо, реконструкцию провели некачественно. Трубы не сварили, а только состыковали. А нынче в паводок там сразу сгорела еще и часть насосов - из 19 работали только четыре. К нам приезжал министр сельского хозяйства, были разборки, махали шашками…

- Понятно. Давайте поговорим про семена. Какие у вас сорта?

- Сорта голландские – «санте» и «каратоп». У меня друг в Черняево тоже занимается картофелем, у него брал семена второй репродукции. Еще покупал сорт «лакомка» в Гродеково - хорошая (желтая, рассыпчатая) картошка.

- В Черняево самодельное семеноводство у фермера?

- Нет. Он в Амурской области покупал первую репродукцию, размножил ее. А вторую репродукцию пускать на еду жалко - вот и продавал…

- А вообще, где фермеры берут семена?

- В основном покупают друг у друга. Некоторые привозят элитные семена из Сибири, покупают в Амурской области, в Приморье. Некоторые завезли из Китая.

- Официально завезли?

- На каких условиях - не знаю. Но урожайность у них была хорошая. У китайцев понятно: метод выращивания интенсивный, слишком много применяют всякой химии. И у нас производство должно быть интенсивным, но природным, естественным - пока наши земли еще не испорчены химией, пока мы еще в состоянии это делать.

- Но вы же знаете, что привозные семена (даже элитные) не районированы. В наших погодных и природных условиях они в любое время могут преподнести очень неприятный сюрприз…

- Знаю. А что делать? Только рисковать. А вообще, нет у фермера ни денег, ни времени всерьез семенами заниматься. Конечно, если бы сажать нашу элиту, то и урожаи можно брать по 50 тонн с гектара. А если обычные семена, то от 15 до 35 тонн. У меня есть маленький экспериментальный участок в Гродеково, там растет по 50 тонн… А на острове от 25 до 30 тонн.

- Ну, это хороший урожай. В советское время за урожай в 20 тонн уже давали ордена… А наш ДальНИИСХ вам не предлагает семенной картофель?

- Не предлагает. Я у них в позапрошлом году семена сои брал - неплохой был урожай.

- Вы собираетесь увеличивать свое картофельное поле?

- Я думаю, пока в нашем крае для фермера оптимальное картофельное поле - это десять-двадцать гектаров. Самая главная проблема - за месяц выкопать все. А сентябрь, как правило, дождливый месяц. А здесь все сразу - уборка, перевозка, сортировка… В советское время, когда было полно техники, эту проблему не одолели, копали картошку до белых мух. А фермеру в одиночку - тем более…

- Хорошо: картошку выкопали, а где ее хранить?

- У меня есть хранилище.

- А у других?

- Ребята бегают, ищут. Либо продают сразу с поля перекупщикам. Либо где-то хранят, а потом постепенно продают на оптовую базу - это выгоднее.

- Почем берут перекупщики?

- Хорошо, если от 10 до 15 рублей за килограмм, а то давали и по 7 рублей. Раньше это был азербайджанский бизнес, чей он сейчас - не знаю. Они зимой продавали картошку, прямо по квартирам развозили. Но я перекупщикам свой картофель не отдавал. На оптовом рынке сейчас дают около двадцати рублей. Но это цена нынешнего, неурожайного года.

- Может, самому сбывать выгоднее?

- В прошлом году сами попробовали развозить картофель по мелким магазинам небольшими партиями. Но это хлопотно и стоит денег. Перешли на простой вариант - продавать на оптовую базу.

- Хватает ли у нас оптовых баз, чтобы забрать фермерский урожай?

- Понимаете, оптовики не принимают урожай на долгое хранение. Им это не выгодно. Фермер привез продукцию, они ее за два-три дня реализовали. Это оптовая база для передержки продукции: привезли - продали, привезли - продали… У них идет большой оборот.

Конечно, после развала совхозов хранилища разворовали, забросили, проблема с ними везде по краю. Это серьезное дело, латанием крыши не обойдешься - нужна определенная влажность, нужна вентиляция и прочее. Я первый год мучился, тренировался как и что наладить.

- Получается, что ваше хранилище, извините, примитивное.

- Новых хранилищ ни у кого нет. У меня хоть здание в хорошем состоянии, а современного оборудования, естественно, нет - все приспособленное.

- А какие хранилища нужны фермерам?

- Хранилища нужны рядом с хозяйствами или ближе к ним, чтобы меньше затрат на перевозку. Хранилища нужны небольшие, но современные. Но это несбыточно.

- И все-таки: хранилище должно быть частное или коллективное?

- Сейчас наш минсельхоз давит и давит: создавайте кооперативы!

- Почему давит?

- Потому что выделяются на это дело федеральные деньги - их надо освоить. Но механизм создания и действия кооператива продуман плохо. Допустим, создали заготовительный кооператив, а его работа пошла не по сценарию, члены кооператива недовольны, начинаются разногласия, и он разваливается. Или: ваше поле, его техника, мое хранилище - создали кооператив, вырастили картошку. Но один вышел из кооператива, и он развалился. Вопросов много… Документально они не проработаны. С кем я говорил, никто не хочет вступать в кооператив - боятся.

- Что значит «плохо продуман механизм»?

- Я думаю, что у нас в России сейчас нет ничего глубоко продуманного, проработанного, доведенного до ума. Деньги выделяют, а насколько эффективно они используются? Возьмите систему грантов. Фермер получил его, пять положенных лет отмучился, отчитался, перекрестился и покончил с фермерством. Многие так останавливаются. Почему я не брал гранты? Грант в два миллиона рублей нет смысла брать. Ну, куплю я трактор. Он меня спасет? Нет. Если большая сумма, то надо серьезно готовиться. А как подготовишься, если куча рисков и ожидаемых, и неожиданных?

- У вас какая техника - остатки советской?

- Да, остатки - металлолом купили, перебрали, собрали и каждый год латаем. Новая техника дорогая. У меня три старых трактора: два в работе, один в запасе. Кроме картофеля, я еще сою сеял, сено заготавливал.

- Чем заняты тракторы зимой?

- Всю зиму они в ремонте.

- Всю зиму? Получается, ремонтная база негодная?

- Конечно. Запчасти есть, но нужны деньги. Специалистов-ремонтников нет. Занимаются те же самые механизаторы. Один гараж для ремонта у меня есть, а остальные гаражи без крыш.

- А у других фермеров?

- У других сараи, навесы или техника стоит в чистом поле.

- Надо понимать так: фермеры стараются работать, а условий для эффективной работы нет?

- Фермерство - это страдания и мучения.

- То есть это еще более убогое хозяйство, чем было при советской власти в совхозах.

- Тогда было все нормально: и сами жили, и урожаи растили, и полмира кормили. Были техникумы и институты, где готовили специалистов. Были научные учреждения в каждом регионе, которые занимались селекцией и технологиями. Вы посмотрите, у китайцев сегодня вся наша советская сельскохозяйственная техника, только переделанная на их лад.

Поймите: фермерство - это не бизнес. Это хобби. У меня же есть параллельная деятельность, я занимаюсь недвижимостью.

- Что выгодно растить в нашем крае?

- Сою. Дальний Восток - ее родина. Хотя один фермер нашел свою оригинальную нишу: растит ромашки и продает в Китай как лекарственное растение. Фермеру никто не подскажет, что сегодня и завтра выгоднее растить и в каких объемах. Хотя кое-где за рубежом такая практика есть. У нас каждый фермер бьется сам.

- У вас есть коровник, но нет коров, почему так?

- Коровы - это очень серьезное дело. Меня и в министерстве к нему подталкивают, и глава села не дает покоя. Я к нему готовлюсь, просчитываю. Взять большие грантовые деньги - это очень ответственно. Понятно, что у меня есть опыт, есть кормовая база. Но может возникнуть много проблем.

- У вас есть проблемы с кормовой базой?

- По кормовой базе нет. Но это сегодня я могу сено косить, растить кукурузу, тыкву, корнеплоды, делать сенаж и силос. Еще думаю развести топинамбур. У меня есть опыт его выращивания в личном подсобном хозяйстве. Он очень хорош как корм - и зеленая часть, и корнеплоды. Его можно копать круглый год. Я читал доклад академика Вавилова Сталину перед войной, где он писал, что топинамбур ценнее всех других корнеплодов и по качеству, и по хранению. Сталин сказал: дело пахнет войной - некогда переводить сельское хозяйство на новый лад. Я думаю, если бы Вавилов убедил Сталина, то миллионы людей не умерли бы с голода.

- Мы отвлеклись от вопроса, с какими проблемами может столкнуться фермер?

- Первая проблема с землей. Она должна быть в собственности либо в долгосрочной аренде, чего у меня нет. Значит, нет уверенности, что и завтра будет своя кормовая база, что ты сможешь сам кормить своих коров, а не ездить и скупать что придется.

- Разве не может быть разделения труда? У вас производство молока, у соседа - производство кормов?

- Может. Но это нехорошая зависимость. Причем обоюдная. Сосед в любой момент свернет свое производство и что тогда делать мне с моими коровами? Резать? И если я сверну свою ферму, куда денет корма сосед? Нет, мы еще не доросли до такого разделения труда. Хотя есть фермеры, специализирующиеся на заготовке сена, тот же фермер Прилепин в Князе-Волконском.

- Скажите: в тех условиях, в которых вы находитесь, и при тех возможностях, которые есть, сколько лет вы протянете?

- Я не думал … Для развития нужны деньги. Гранты - дело разовое и ненадежное. Кредиты дорогие. Я не вижу вариантов приличного развития.

- Но ведь вся политика направлена на подъем сельского хозяйства.

- Политика есть - поднять сельское хозяйство. Как? Давайте дадим гранты. Одиннадцать человек взяли, а после отчета девять свернули свои фермы. Дальше: фермеру дается компенсация за покупку техники до 50 процентов. Люди купили, подали заявки, деньги разделили на всех - увы! - по 50 не получилось. А люди-то взяли немалые кредиты под эту сумму… Еще: помощь фермеру предусмотрена по трем десяткам вариантов, а вы спросите любого фермера: достался ли ему хоть один из них? Взаимосвязь власти и фермеров вроде бы есть, но она формальная.

Хорошо крупному аграрному бизнесу: там и деньги олигархов, и помощь государства. А для мелкого фермера даже двадцать миллионов – только головная боль. Ну заведет он коров, а кормовая база, а переработка молока, а реализация?

- На ваш взгляд, сколько нужно денег, чтобы с нуля создать нормальную полноценную современную молочную ферму на сто коров?

- Помещение, оборудование, скот, корма, переработка, кадры - миллионов сто надо. Но таких ферм у нас нет. И никто даже не мечтает. У нас фермеры на базе бывших развалившихся совхозов хоть как-то барахтаются. Это энтузиасты, которым надо где-то работать, чтобы обеспечить свою семью и немножко продукции реализовать. Чем в деревне еще заниматься? Нечем.

- Какие у вас отношения с властью?

- Нормальные. Возникает вопрос - иду по кабинетам, и решаем. Районная власть была в моем хозяйстве, краевая не была. Но обещают, хотят посмотреть.

- А законы?

- Если бы законы по сельскому хозяйству были эффективные, мы бы давно уже жили по-другому. А мы барахтаемся-барахтаемся…

- По большому счету: есть один фермер или их двадцать, или наоборот - было двадцать, а остался один, но на власть любого уровня это никак не влияет. Ни на зарплату, ни на престиж, ни на авторитет. И никто ее на березе не вздернет.

- Бывает, я задаю себе такой же вопрос. И не могу на него ответить. Но механизма поощрения власти за развитие фермерства нет.

- И наказания за его спад нет.

- А с другой стороны, это же ясно, что в сельском хозяйстве надо рассчитывать только на себя. И на боженьку… Это момент истины.

Раиса Целобанова