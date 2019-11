Без работы в Хабаровском крае могут остаться аж двадцать гастарбайтеров

Вопрос о нужности или ненужности гастарбайтеров похож на уроборос – змею, кусающую себя за хвост. Некоторых раздражают водители или таксисты среднеазиатской внешности. Радикалы и вовсе призывают отдавать рабочие места только русским. Дискуссия же после вопроса «а русский пойдет работать за такую зарплату?» упирается в то, откуда начали. Да, оказывается, гастарбайтеры нам нужны. Ну или парировать в духе «нам нужны трудовые мигранты, но не из Средней Азии». Но это уже ксенофобия в чистом виде.

Интересный факт: если поместить на карту Европы первые слова гимнов ее стран, то в государствах, ближайших к России, они складываются во фразу «Oh my God, we yet fear» (О боже, мы все еще боимся!). Это ирония судьбы, но вместе с тем и в какой-то мере показатель.

Если автобус по вине водителя-среднеазиата улетит в кювет, то на следующий день во всех интернетовских пабликах появится видео аварии. Как правило, с душераздирающей для патриота сопроводительной аннотацией. Куча комментариев и просмотров гарантирована. А вот когда за рулем в такой же ситуации окажется русский, скорее всего (если без жертв и интересных подробностей), никакого «движняка» не будет. Ведь это привычно. Нам попадать в ДТП можно. Им – нельзя. Распоряжение губернатора Хабаровского края Сергея Фургала о запрете с 2020 года трудовым мигрантам садиться за руль общественного транспорта породило в нашем городе некое подобие… как бы так выразиться… пьяной эйфории, что ли.

Я слышал о нескольких случаях, когда люди хвалили губернатора за его решение. Эти люди не смогли толком объяснить, как именно улучшится наша жизнь, но свои пятнадцать минут славы «заступник за люд русский» все же получил.

Наверняка читатели забросают меня гнилыми помидорами, но в данном вопросе я не на стороне русских водителей. Они более ленивы, менее ответственны, к тому же предъявляют повышенные требования к условиям работы и зарплате. А то, что недавно шофер-гастарбайтер угрожал пассажиру челюсть сломать за то, что у того не оказалось налички, то где гарантия, что завтра то же самое не пообещает сделать русский водитель?

Но мы немного увлеклись рассуждениями. Вернемся к пресловутому губернаторскому распоряжению. Стоит сделать важное уточнение: запрет будет распространен только на работу по патентам на трудовую деятельность. По этим документам в России могут работать граждане Азербайджана, Таджикистана, Узбекистана, Украины, Молдовы и Абхазии.

Теперь главный вопрос: улучшится или ухудшится ситуация с пассажирскими перевозками? Всеволод Платонов, общественный деятель, администратор паблика «Общественный транспорт Хабаровска» считает, что распоряжение Сергея Фургала нужно нашему краю.

«Этот документ повлияет на сферу перевозок в целом, оздоровит ее, - говорит Платонов. - Престиж профессии водителя автобуса упал благодаря засилью мигрантов в отрасли. Опустилась до уровня плинтуса культура обслуживания пассажиров, возросла аварийность. Свежи в памяти два случая на 10-м маршруте, где один и тот же водитель сначала угрожал сломать пассажиру челюсть, а буквально на следующий день уже избил человека прямо в салоне своего автобуса. При этом перевозчик (владельцем автобуса является известный бизнесмен Юрий Васильев. – Авт.) не счел такое поведение непотребным. Одним словом, перемены назрели давно».

Общественник предположил, что средняя зарплата водителей хоть незначительно, но увеличится. Также нововведение повлияет и на другие факторы.

«Практика показывает, что в руках русских водителей техника «живет» гораздо дольше, чем в руках мигрантов. То же самое можно сказать и про чистоту салонов».

У перевозчиков, в свою очередь, свое мнение. Так, Елена Шадуя (ИП Шадуя) считает, что распоряжение главы региона вряд ли на что-то повлияет.

«Распоряжение касается привлечения на работу иностранных граждан, работающих по патентам, но таких у нас не очень много, - рассуждает предприниматель. – Большинство граждан среднеазиатской внешности получили российское гражданство либо имеют разрешение на временное проживание. То есть они работают без патентов. А та небольшая доля, которая работает по патентам… Им да, не повезло. У одного перевозчика водитель-иностранец работает уже одиннадцать лет. Перевозчик говорит: этот водитель очень ответственный, он для меня ценнее, чем несколько русских водителей. Вся его семья получила российское гражданство, а он один не получил. Потому что его отец ему сказал: пускай хоть один человек в семье останется нашей национальности. И этот водитель теперь попал вот в такую ситуацию».

«После вступления распоряжения губернатора в законную силу без работы останется всего лишь десяток-другой гастарбайтеров, - продолжает Шадуя. - Полностью от трудовых мигрантов избавиться не получится.

Да и стоит ли? У нас русские водители в очереди на работу не стоят. А тех, кого берут, могут уйти в загул дня на три. Да, работа сложная, тяжелая, большая ответственность, большая нагрузка. Но иностранцы приезжают зарабатывать и понимают, что работа есть работа. Если целью является улучшение ситуации на дорогах, то не с этого нужно было начинать. Может быть, с дополнительной подготовки водителей, переподготовки. Патент не определяет, насколько человек подготовлен, чтобы сесть за руль. Распоряжение губернатора, может, как популистский инструмент и сработает для большинства людей. А решит это проблему или нет, уже другой вопрос».

Когда распоряжение Фургала стало известно гражданам, многие ахнули. Это не был эффект разорвавшийся бомбы. Скорее, разорвавшийся мины. Но обсуждение в массах оказалось оживленное. Тем самым довольно забавно признать, что этот документ, по сути, ничего толком не меняет. Увольнение двух десятков гастарбайтеров? Как-то мелковато для руководителя целого региона. Но эффект достигнут – ничего не поменяли, а народ рад.

Андрей Канев