Новости
Без видимых причин скончался сегодня ребенок в хабаровской школе
Прокуратура края организовала проверку в связи со смертью 14 ноября 2019 года учащегося школы № 58 г. Хабаровска. В настоящее время выясняются причины и обстоятельства случившегося.
В ходе проверочных мероприятий будет дана оценка действиям органов системы профилактики правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних, соблюдению условий пребывания в образовательном учреждении, а также своевременности оказания медицинской помощи ребенку, - сообщает краевая прокуратура.
По предварительным данным, 11-летний ученик утром пришел в школу, еще до начала занятий почувствовал себя плохо и потерял сознание. Несмотря на комплекс мер, проведенных прибывшей бригадой скорой помощи, мальчик скончался, - сообщает следственное управление края.
На месте работает следственно-оперативная группа во главе с руководителем Северного межрайонного следственного отдела, допрашиваются свидетели произошедшего и педагоги, изымается документация, имеющая значение для уголовного дела. В ходе расследования также будут установлены причины и условия, способствовавшие совершению преступления.
Поделиться
[related-news] [/related-news]
Самое читаемое
Очередной ВЭФ не принес Хабаровскому краю новых инвесторов14 107
С места событий: Останки на берегу водоема10 576
МД-XXI век: Эксклюзивные подробности о состоянии девочки, выжившей после авиакатастрофы9 497
План «хабаровского подвига» еще не разработан?8 519
Связь с редакцией
Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.
gazeta@khabarovsk.md (4212) 477-100
По вопросам рекламы
reklama@khabarovsk.md (4212) 477-136
По вопросам распространения
dostavka@khabarovsk.md (4212) 477-136