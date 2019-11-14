Без видимых причин скончался сегодня ребенок в хабаровской школе

Прокуратура края организовала проверку в связи со смертью 14 ноября 2019 года учащегося школы № 58 г. Хабаровска. В настоящее время выясняются причины и обстоятельства случившегося.

В ходе проверочных мероприятий будет дана оценка действиям органов системы профилактики правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних, соблюдению условий пребывания в образовательном учреждении, а также своевременности оказания медицинской помощи ребенку, - сообщает краевая прокуратура.

По предварительным данным, 11-летний ученик утром пришел в школу, еще до начала занятий почувствовал себя плохо и потерял сознание. Несмотря на комплекс мер, проведенных прибывшей бригадой скорой помощи, мальчик скончался, - сообщает следственное управление края.

На месте работает следственно-оперативная группа во главе с руководителем Северного межрайонного следственного отдела, допрашиваются свидетели произошедшего и педагоги, изымается документация, имеющая значение для уголовного дела. В ходе расследования также будут установлены причины и условия, способствовавшие совершению преступления.