Нелегальные азартные игры прикрыли в Ванинском и Советско-Гаванском районах

Следственными органами завершено расследование уголовного дела в отношении участников преступной группы, обвиняемых в организация незаконных азартных игр.

По версии следствия, в группу организаторова входили двое мужчин и 8 женщин. Игры проводились в поселке Ванино (Ванинский район) и поселке Заветы Ильича (Советско-Гаванский район). Для игроманов оборудовали помещения с игровыми автоматами, системами видеонаблюдения. С целью конспирации нелегальные заведения работали под видом букмекерских контор, желающих поиграть оценивал фейс-контроль, - сообщили в краевом следкоме.

В июле 2019 года следователи совместно с оперативными сотрудниками при силовой поддержке бойцов Росгвардии провели обыски в игровых залах, изъяли 14 игровых аппаратов, мобильные устройства, 160 тысяч рублей, бухгалтерскую документацию.

В ходе следствия все участники преступной группы дали признательные показания, сообщили, что игровое оборудование и программное обеспечение к нему было приобретено в сети Интернет.

Уголовное дело возбуждалось по оперативным материалам, собранным сотрудниками УМВД и УФСБ России по Хабаровскому краю. Они принимали активное участие в его расследовании.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения.