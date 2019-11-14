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Нелегальные азартные игры прикрыли в Ванинском и Советско-Гаванском районах
Следственными органами завершено расследование уголовного дела в отношении участников преступной группы, обвиняемых в организация незаконных азартных игр.
По версии следствия, в группу организаторова входили двое мужчин и 8 женщин. Игры проводились в поселке Ванино (Ванинский район) и поселке Заветы Ильича (Советско-Гаванский район). Для игроманов оборудовали помещения с игровыми автоматами, системами видеонаблюдения. С целью конспирации нелегальные заведения работали под видом букмекерских контор, желающих поиграть оценивал фейс-контроль, - сообщили в краевом следкоме.
В июле 2019 года следователи совместно с оперативными сотрудниками при силовой поддержке бойцов Росгвардии провели обыски в игровых залах, изъяли 14 игровых аппаратов, мобильные устройства, 160 тысяч рублей, бухгалтерскую документацию.
В ходе следствия все участники преступной группы дали признательные показания, сообщили, что игровое оборудование и программное обеспечение к нему было приобретено в сети Интернет.
Уголовное дело возбуждалось по оперативным материалам, собранным сотрудниками УМВД и УФСБ России по Хабаровскому краю. Они принимали активное участие в его расследовании.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения.
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