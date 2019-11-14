С этническими мотивами познакомил хабаровчан фестиваль национальных культур





В хабаровском центре детского творчества «Народные ремесла» прошел третий краевой фестиваль национальных культур

Говорят, что именно как протест против глобализации в последнее время возникла тяга, если не мода, на поиск своих корней. «Чьих вы будете?» - пожалуй, самый актуальный сегодня вопрос. Обращение к фольклору, пристальное изучение национальной культуры несут и важный образовательный момент. Без знания корневых основ, без изучения кодов и архетипов национальных культур вряд ли возможно сегодня адекватное восприятие современного, читай, актуального искусства. Попросту говоря, сегодня не модно быть дикарем, маргиналом, Иваном, не помнящим родства.

Есть еще один важный момент. Знать свою культуру – значит с уважением относиться и к чужой культуре. Для нашего региона это очень важно – добрососедство. В Хабаровском крае живут представители 145 народов, есть даже мальтиец, не говоря о том, что для нанайцев, ульчей, нивхов, эвенков, удэгейцев, орочей, эвенков и эвенов Приамурье - историческая родина.

Краевой фестиваль национальных культур «Этнические мотивы» традиционно объединяет не только маленьких дальневосточников, но и родителей. Сначала, конечно, взрослые на первых порах поддерживали своих чад, но втянулись в фестивальное действо. И когда появились красавицы - мама и дочка в марийских костюмах в конкурсе «Национальный костюм», стоит ли подчеркивать важность этого мероприятия?

Важно не только сохранять, но и переосмысливать народные традиции, на то фестиваль и называется «Этические мотивы». Своего рода размышления на темы национальных костюмов народов Хабаровского края представили начинающие кутюрье - дети из центра по работе с детьми «Северное сияние» и студенты Хабаровского технологического колледжа. Если дети славно фантазировали на тему эвенкийского костюма, то работы студентов - вполне взрослые, яркие, а некоторые, будь развита легкая индустрия в Хабаровске, хоть сейчас - в производство. И удобно, и ярко, и актуально.

Стоит отметить, что в рамках фестиваля прошел конкурс и среди юных художников. Гран-при поделили 18-летняя Диана Слипецкая из ТОГУ и 8-летняя Олеся Дядичкина из изостудии «Палитра» со знаковым для всех жителей Хабаровского края названием работы «Много рыбы – хорошо!».

Помимо показов этнической моды, в фестивале принимали участие музыканты, юные певцы и певицы, танцоры и даже начинающие кулинары.

Тут тебе и чукотское шаманское горловое пение, и плачущий армянский дудук, который обязательно должен быть изготовлен из абрикосового дерева. А где лучшие абрикосы? Конечно, в Армении!

Один из самых ярких номеров – танец «Легенда о трех солнцах», который представил на фестивале семейный ансамбль из национального нанайского села Бельго.

- Мы два месяца как переехали из села Нерген Нанайского района в Бельго по государственной программе, - рассказала Марина Эльтун. – За это время у нашего семейного ансамбля уже было шесть концертов. Называется ансамбль «Кэси», что в переводе с нанайского означает «счастье». Добирались очень долго, устали.

- А выступили замечательно! Всех злых духов распугали.

К поясу танцоров были пришиты специальные металлические бубенцы-колокольцы. Считается, что во время танца их звон разгоняет злых духов.

- Спасибо. Всех почистили. Шаманский пояс называется янхма.

- В чем же счастье?

- Когда все рядом, все здоровы, - призналась участница ансамбля «Кэси».

- По-нанайски разговариваете?

- Да. И мы, взрослые, и дети. Мы недавно победили в краевом конкурсе, который проходил в селе Джари Нанайского района. Сын Арсений защищал родовое древо моей семьи на нанайском языке и стал лауреатом второй степени. Буквально на днях пришло приглашение в Москву на Всероссийский конкурс «Билингва». Арсений написал сочинение на русском и нанайском языках. Сейчас ищем спонсоров для оплаты дороги.

Я - учитель нанайского языка. Более 30 лет преподаю. Не все нанайцы считают необходимым знать и учить родной язык. Я считаю, что в первую очередь любить его и разговаривать по-нанайски должны мои дети. У меня их четверо. Три сына и самая младшая дочь - Виктория. Все говорят, понимают, пишут по-нанайски, побеждают на различных конкурсах.

- Говорят, что двуязычные дети умнее, чем те, которые знают только один язык. Правда ли это?

- Конечно, правда. Это счастье, когда дети знают родной язык. Когда они здороваются по-нанайски со стариками в Бельго, те удивляются, «делают глазки», а потом отвечают: «Бачигоапу!».

- Какая любимая нанайская легенда?

- О трех солнцах. Это и танец, который мы исполняли на фестивале. Когда-то на Земле существовало три солнца. Ничего живого на Земле не было, потому что все три солнца палили и все сжигали. Нашелся такой мэрген (добрый молодец, охотник, богатырь). Он выстрелил из лука в два солнца. Они и погасли. Осталось одно солнце с тех пор. Его танцевала самая младшая в семье - Виктория.

Я – дочь нанайского народа и для меня весь смысл жизни – в детях, в сохранении родного языка. Средний сын у нас в армии, старший снимал из зала на видео, все остальные члены семьи были на сцене. Все умеют играть на бубне, муэнэ (варгане), все танцуют, все поют.

Закончился фестиваль тем, что, как говорят, победила дружба, все стали лауреатами, всех отметили, всем подарили красивые грамоты. А потом - дегустация тех национальных блюд, которые, естественно, под строгим присмотром мам и бабушек приготовили юные конкурсантки. Тут тебе и нанайская картофельная тала с красной рыбой, и таджикские лепешки с пылу-жару, и бурятские бузы.

- Наше учреждение – центр детского творчества – еще молодое, ему семь лет. В 2017 году на базе «Народных ремесел», в июне, мы открыли детско-взрослое сообщество - малую Ассамблею народов Хабаровского края, а уже осенью провели первый фестиваль, - рассказала Ольга Жученко, директор МАУ ДО «Народные ремесла». - К нам стараются приехать со всего края, чтобы показать свою национальную культуру, национальное искусство. Стоит добавить, что наш центр «Народные ремесла» многонациональный, у нас не только дети разных национальностей, но и преподаватели. Помимо всего, наши педагоги - носители своих родных языков. У нас есть учителя нанайского, эвенкийского, армянского языков. Наш центр детского творчества «Народные ремесла» - уникальный. В России ничего похожего больше нет.

Если ты не знаешь культуру народов там, где ты живешь, ты чужой для этой земли человек.