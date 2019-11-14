Сильный ветер и мороз ожидается в Хабаровске завтра

В связи с ожидаемым резким ухудшением погодных условий синоптики 'Дальневосточного УГМС' распространили штормовое предупреждение: днем 14 ноября и сутки 15 ноября на востоке Хабаровского края ожидаются сильные осадки в виде мокрого снега, местами очень сильные, местами метель, усиление ветра по долинам рек края и в Еврейской автономной области 17-22 м/с, местами порывы 25-27 м/с, на побережье порывы 23-28 м/с, на дорогах края гололедные явления и снежный накат, - сообщает хабаровский метеоцентр.

15 ноября в городе будет очень ветрено, скорость ветра может достичь 18-23 м/с. При этом температура станет еще ниже, по ощущениям будет очень холодно. На предстоящих выходных, предварительно, ветер станет тише, но совсем не стихнет, осадков не ожидается, но умеренно морозно.