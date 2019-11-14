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Мембранными кровлями обзавелись дома в Хабаровске и селе Заозерном
13 ноября состоялась приемка работ и контрольный осмотр объекта перед сдачей в рамках капитального ремонта кровель с помощью ПВХ-мембран. Проверяющие приняли готовую крышу в селе Заозерное Хабаровского района, а также проверили завершающий этап работ на доме в квартале «Энергетик», более известном как район «Березовка», - сообщает пресс-служба НО «Хабаровский краевой фонд капитального ремонта»
Работы на обоих объектах выполнялись компанией «Кровля-ДВ» приблизительно по одной технологии. В состав работ входили: ремонт цементной стяжки, замена кровельного ковра из рубероида на покрытие из однослойной ПВХ-мембраны марки Logicroof V-RP, замена водосточных воронок и выпусков фановых стояков, устройство примыканий и установка противопожарных люков и дверей выхода на крышу.
Вместе с тем, в комплексе работ были и различия: так, например, в доме №7, что в квартале «Энергетик», перед устройством мембраны было частично восстановлено старое рулонное покрытие с помощью битумных составов. В доме по адресу Петра Черкасова, 15, в селе Заозерном, старое мягкое покрытие не восстанавливалось, однако, с установкой зонтов были отремонтированы вентиляционные шахты.
Стоимость работ на 860 «квадратах» в селе Заозерном составила 2,1 миллиона рублей, 838 квадратных метров новой кровли в квартале «Энергетик» обойдется собственникам в 1,5 миллиона. В настоящее время завершается косметическая отделка, проводится контроль герметичности нового покрытия и друге процедуры подготовки к сдаче. В ближайшие дни будет назначена приемка объекта.
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