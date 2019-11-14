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Пострадавшим от пожара семьям вернут деньги
Застройщик пострадавшего от пожара дома в ЖК «Солнечный город» пообещал вернуть средства семье дольщиков
В результате пожара без квартир осталось около 37 семей.
Застройщик в ближайшее время планирует отремонтировать сгоревший дом за счет продажи квартир в других новостройках. Помимо ремонта дома, собственники рассматривают возможность предоставления квартир в других новостройках. Некоторые согласны на возвращение денег.
- Мы ввели в эксплуатацию дом № 39 в жилом комплексе, в ближайшее время завершим строительство нескольких таунхаусов. Фактически все строительно-монтажные работы на этих объектах завершены. Мы оценили квартиры и поставили их на продажу. Вырученные средства будем направлять на решение этой проблемы, - отмечает конкурсный управляющий ООО «СК «Солнечная поляна» Руслан Савостин.
Фото:khabkrai.ru
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