Год театра: Под алыми парусами

Впервые с детским образцовым коллективом театра-студии «Алый парус» МАУ ДО «ДДТ «Маленький принц» города Хабаровска я познакомилась в мае этого года. На отчетном концерте учреждения в ГДК на сцене увидела романтическую историю любви Ассоль и Грэя в исполнении юных артистов. Трогательная сцена короткого монолога о том, что Мечты сбываются, что в Жизни всегда есть место Волшебству и Сказке, главное в это верить, потрясла меня. Ребята настолько органично сыграли сцену, что в какой-то момент появилось ощущение: на сцене настоящие профессионалы.

Уже в ходе интервью с руководителем и режиссером «Алого паруса», заслуженным работником культуры, отличником народного просвещения, лауреатом премии губернатора Хабаровского края в области молодежной политики Сергеем Кидиным ощутила в разговоре пронзительную нотку любви к театру. Так вот откуда в детях это волшебство и вдохновение. Сумел мастер-педагог передать ученикам свою любовь к храму искусства, воплотить в них свою юношескую мечту о театральной сцене. О том, как создавался детский театр и как сегодня живется студийцам, наш с ним разговор.

- Сергей Юрьевич, вы из театральной семьи?

- Родился я на Дальнем Востоке, в Хабаровске. Рос в обыкновенной семье, был старшим ребенком среди троих детей. Отец у меня - горный инженер, мама - экономист. Прадед был директором музыкальной школы во Владивостоке. Все люди были образованные, творческие. Раз в год мы семьей ходили в театр Музкомедии. Мои родители знали многих актеров. Театр находился на улице Шевченко. Сегодня там расположена филармония. В театре меня поражало все: красивые балконы, большой занавес, уютные кресла, игра актеров. Вот это детское восхищение перед театром во мне живет до сих пор.

- В школе, наверное, занимались в театральном кружке?

- Нет, спортом увлекался – футболом, хоккеем, баскетболом. Играл на гитаре, что-то пел. Как-то после игры в футбол пошли с ребятами на фильм «Доживём до понедельника». Посмотрел, и меня так зацепила эта картина. Долго думал: «Как здорово, что есть такие вещи, которые заставляют человека задуматься, так переживать…». И как-то сказал друзьям: «Хочу пойти после школы в театральный». В то время, в 1968 году, в Хабаровске только открылся Институт культуры. Ребята подначивали меня: «Что, слабо поступить в институт?». Поспорили, и я спор выиграл. Стал учиться на театральном факультете и планировал стать актером или режиссером. Работать с детьми не собирался.

- И все-таки вы стали с ними работать. Как это произошло?

- Все началось с дипломного спектакля. Ставил я его с детьми разного возраста, были среди них пятиклассники и выпускники школ. Еще когда увидел в хабаровском Дворце пионеров эту группу почти из десяти человек, подумал: «Разве у меня получится?». Но все получилось, ребята были открытыми, искренними, увлеченными театром, с ними было интересно работать. Спектакль мы поставили по пьесе Михаила Анчарова «Корабль с крыльями из тополиного пуха». Это история одной 16-летней девочки. Про ее одиночество, взросление, про первые самостоятельные решения. За спектакль получил пятерку, и меня призвали в армию. И мои «чижики», которые участвовали в спектакле, стали писать мне письма.

- Где служили?

- В погранотряде под Благовещенском. Хожу вдоль границы и мысленно говорю себе: защищаю своих детей. На вечернем разводе вместе со словами присяги повторяю: защищаю сон моих «чижиков». Письма приходили пачками. Ребята писали о проблемах в школе, о первой любви. Попросил свою коллегу взять в свою студию моих детей. Но ребята стали ждать меня. Когда пришел из армии, они пришли под мой балкон и стали кричать: «Сергеич». Выхожу – мои «чижики» стоят: Сергей Выборнов, Виталик Лысенко, Саша Кудряшов, Сергей Миронец, Костя Черкашин, Сашка Лондарев, Ленка Жарова, Лешка Леонов.

- Как создавалась студия? Откуда такое яркое название?

- После армии стал заниматься с ребятами во Дворце пионеров – сегодня это «Маленький принц». И рассказываю им о том, что служил с Андреем Поповым из Москвы, который занимался в столице во Дворце пионеров в театральной студии. Детей там учили педагоги сценической речи, пластике, танцам, гриму. Давайте, говорю, и у нас так построим работу. Но у нас в учреждении не было таких педагогов, взял эту работу на себя. А тут мы как раз подготовили спектакль «Ералаш» и 19 мая 1976 года выступили с ним в одной из воинских частей. Нас наградили дипломом и спрашивают, как наш драмкружок называется. Говорю – никак. И вот мы приехали после спектакля и стали думать над названием. Все перебрали… И тут четвероклассница Ленка Петренко говорит: «Давайте назовем «Алый парус». Спрашиваю: «С чего это вдруг?». «Вот, - говорит. – Ассоль все ждала и ждала, и дождалась. Сбылась ее мечта. И мы тоже хотим, чтобы у нас сбывались наши мечты». «А почему бы и нет», - подумал я. Так мы и назвали нашу студию «Алый парус».

- Вы, как педагог, работаете с детьми по своей авторской программе?

- Да, над программой я долго думал. Начал писать ее в те семидесятые. Шел своим путем, но как-то в институте кто-то из преподавателей подарил мне тезисы Михаила Чехова. Автор - русский актер, племянник Антона Чехова, в двадцатых годах прошлого столетия эмигрировал из России сначала в Прибалтику, потом в Америку. Там, в Голливуде, основал свою школу. Голливуд – это наша русская актерская школа. Главные идеи школы Михаила Чехова совпали с моими взглядами о природе театра и психологии художественного творчества вообще. И с тех пор мы работаем по этой системе, а моя авторская программа получила название «Учимся играть в театр».

- Что дает программа детям? Как и чему они учатся?

- Программа дает возможность учащимся через освоение азов театрального творчества научиться мечтать и добиваться цели, побеждать, справляться с любой ролью в жизни, кем бы он ни стал – врачом, учителем, бизнесменом, юристом, актером, журналистом или летчиком. Ребята приобретают уверенность в своих силах, берут от театра уроки добра, справедливости, любви, благородства и культуры. Дети учатся познавать себя.

- Расскажите о репертуаре, как над ним работаете?

- За прошедшие 45 лет моей работы с детским театром мы выпустили 63 спектакля. А начинали с постановок по произведениям известных российских и зарубежных писателей и поэтов. При этом учитывали индивидуальные особенности и возможности каждого ребенка. Один раз в месяц показывали спектакль. К Новому году обязательно ставили новогоднюю сказку и показывали ее на каникулах иногда по два спектакля в день, за год получалось 60-70 выступлений. Так же и сегодня работаем.

- Сколько детей занимается в студии?

- Около ста, в возрасте от 9 до 17 лет, это семь групп. Обучение длится четыре года. В первый год дети занимаются этюдами, упражнениями, тренингами, ролевыми играми. На следующий год начинаем их вводить в учебный спектакль. На третий они могут участвовать в спектакле на второстепенных ролях. За это время с ними работаю над речью, пластикой. Процесс этот длительный, мучительный. И только на четвертый год начинаю их ставить в спектакль, доверять им главные роли. Параллельно мы с ребятами совершаем поездки в детский оздоровительный лагерь «Океан». Там они участвуют в творческом процессе и сами занимаются постановкой спектаклей.

- Какими способностями должен обладать ребенок для того, чтобы попасть к вам?

- Мы принимаем всех желающих. Ребенку дается шанс за первую четверть определиться – нравится ли ему заниматься театром или нет. В детях приветствуются голосовые способности, живость, яркость. Нас заинтересовывают ребята, которые в состоянии артистично исполнить что-то, то есть творчески заявить о себе. Каждый ребенок талантлив по-своему, но он об этом не знает. И мы должны помочь ему раскрыть свой талант. Помогаем ему раскрепоститься, не бояться сцены, выступления. Это непросто. Мы ставим такие постановки, которые волнуют детей, чтобы они могли выразить себя. При подготовке к спектаклю каждый пробует роли, а потом мы вместе утверждаем состав. У нас самоуправление.

- Что за такой принцип – самоуправление?

- Самоуправление в студии с 1991 года. Придумали такой принцип мои ученики - Димка Петрунь и Ленка Дружина. Лена закончила МГУ при президенте России, работает в бизнесе, Дмитрий – режиссерский факультет студии МХАТ у Табакова. В тот год они собрали весь состав «Алого паруса» и предложили студийцам переделать Устав. Для развития творческих способностей детей они предложили систему не замечаний, а поощрений. Это было гениально! Все вместе обсуждали каждый пункт документа. Вступающий в студию должен пройти три испытания – водой, огнем и медными трубами. На таком посвящении новички клянутся старшим товарищам в верности театру. Затем студийцам выдаются членские билеты. Выпускники студии на выпускном вечере играют прощальный спектакль на сцене. По окончании театрального сезона подводим итоги. Ребята выдвигают кандидатуры по десяти номинациям: «Лучшая мужская (женская) роль», «Открытие года», «Король эпизода», «Самый творческий человек группы», «Хозяюшка», «Некурящий выпускник» и другие. На празднике вручаются медали «Всеобщий авторитет» и «За благородство», а за лучшую «Весеннюю анкету» авторы поощряются призами.

- Сегодняшние дети отличаются от первых наборов?

- Отличаются. Раньше дети были командные, всегда все делали вместе, сегодня – каждый за себя. Нет в них открытости, романтизма. До 90-х годов мы объездили со спектаклями всю страну. Были на театральных фестивалях в Болгарии, в «Артек» нас не раз приглашали. Мы общались со многими детскими театральными коллективами. На такие поездки государство выделяло деньги. Сегодня все по-другому, аппаратуру приобретаем сами, декорации делаем тоже своими силами. В 2013-м ездили на IV Всероссийский театральный фестиваль в Анапу и получили Гран-при за спектакль «Веселый Роджер». Деньги искали вместе с родителями. Поэтому сегодня вывезти спектакль, а это не меньше 15 артистов, нереально. Денег никто не выделяет. Конечно, мы продолжаем участвовать в городских и краевых фестивалях. Выступаем на арендованной сцене театра «Триада». Но хотелось бы расширить рамки выступлений.

- О чем мечтаете как руководитель и о чем мечтают ваши «чижики»?

- Мечтаю о своей сцене для театра, а еще - чтобы государство обратило внимание на детей. За последние лет двадцать в городе строятся спортивные залы и площадки, но не культурные учреждения. В школах исчезли театральные кружки. Деньги из бюджета выделяют на бокс, футбол, а на культуру – крохи. О чем мечтают дети? Сегодня ставим спектакль «Кошкин дом», репетируем. У каждого ребенка есть своя роль. Они мечтают сыграть в спектакле и выступить перед зрителями.





Светлана Шкроб



