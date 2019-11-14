Десять лет за чистосердечное признание

Трудно сказать, что привело уже осужденного жителя Якутска, отбывающего наказание за совершение тяжких преступлений в одной из колоний строгого режима Хабаровского края, рассказать о совершенном им жестоком убийстве без малого десять лет назад. Возможно, мужика и вправду совесть замучила. Но не исключено, что просто захотелось развеяться и подышать свежим воздухом во время следственных экспериментов. Знаете, и такое бывает. Сидельцам иногда хочется как-то разнообразить свою жизнь. Правда, потом об этом они обычно жалеют.

Как рассказала старший помощник прокурора Хабаровского края Валентина Глазова, 31-летний мужчина признался, что убил свою знакомую. Они поссорились, и в порыве ярости он задушил ее шнуром от обогревателя. А потом, придя в себя, решил избавиться от трупа. Он завернул тело убитой в ковер, перевязал его шнуром от телефона, отнес в мусорный контейнер и присыпал. Содержимое коммунальщики вскоре вывезли на одну из свалок.

Интересно, что родственники погибшей спустя некоторое время обратились в полицию с заявлением о ее исчезновении, однако поисковые мероприятия не привели к положительному результату. Пока, находясь в местах лишения свободы, душегуб не написал явку с повинной, в которой сообщил о совершенном им преступлении.

После этого правоохранительные органы начали работу по проверке указанных сведений, которые в последующем нашли свое полное подтверждение. В ходе проверки показаний на месте обвиняемый продемонстрировал, каким образом он задушил молодую женщину, а в ходе следственного эксперимента – как избавился от тела.

Прокуратурой Индустриального района Хабаровска было поддержано государственное обвинение по уголовному делу, возбужденному по ч. 1 ст. 105 УК РФ – убийство. По словам Валентины Глазовой, подсудимый вину в совершении преступления признал в полном объеме. Он раскаялся в содеянном, активно способствовал раскрытию и расследованию убийства.

Именем Российской Федерации Индустриальный районный суд Хабаровска признал мужчину виновным в совершении указанного преступления и приговорил его к наказанию в виде девяти лет лишения свободы. По совокупности преступлений путем полного сложения наказаний ему было назначено окончательное наказание в виде двадцати пяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Нежеланные дети

Любое убийство - это страшная трагедия. Особенно для родных и близких. Если, конечно, они действительно родные и близкие. Потому как самое страшное, когда по вине нерадивых родителей погибают их невинные младенцы. Впрочем, бывают и счастливые исключения.

Мне в память врезался один такой случай. Мамаша выбросила свою новорожденную девочку как ненужную вещь в мусорный контейнер. А та, представьте себе, выжила. Благодаря Александру Данилову, который работал тогда начальником уголовного розыска Центрального райотдела Хабаровска.

В ноябре, буквально через неделю после того, как он забрал свою жену с маленьким сыном Сергеем из роддома, Александра вызвали на место происшествия. В мусорном контейнере на улице Калинина обнаружили малышку. Было холодно, но в ней еще теплилась жизнь. Бережно прижав сверток к груди, Александр бросился к машине. А когда передавал кроху медикам, наказал назвать ее Санькой.

Чуть позже он поинтересовался ее судьбой. Девочка, действительно нареченная Александрой, выжила. Ее удочерили, поэтому какие-либо другие сведения спасителю сообщить отказались. Конечно, как хороший оперативник, он бы все равно смог все узнать. Но решил, что не нужно. Зачем, раз у девочки теперь все в порядке? А коллеги еще долго подтрунивали: дескать, у тебя не только сын, но и дочка появилась…

К сожалению, в оперативных сводках преступлений и происшествий с регулярностью появляются куда более печальные сообщения. О погибших детях, которые были найдены в мусорных баках или еще в каких-нибудь неприглядных местах. Дети, по той или иной причине оказавшиеся нежеланными для своих родителей.

Не так давно Хабаровский краевой суд вынес обвинительный приговор убийце новорожденного сына. Он перерезал горло ребенку, которого его гражданская жена родила в домашних условиях. При этом заведомо зная, что малыш находится в беспомощном состоянии. Труп и плаценту выкинул в мусоропровод между восьмым и девятым этажами дома.

Как рассказал в суде сделавший страшную находку работник коммунальной службы из ЖСК №61, он, как обычно, во второй половине дня проверил все мусоросборочные отсеки в каждом подъезде и ничего подозрительного не заметил. Закрыв каждый отсек имевшимися у него ключами, ушел домой. А на следующий день в мусорном контейнере второго подъезда обратил внимание на полиэтиленовый пакет, завязанный на тугой узел. Поскольку ранее ничего подобного не видел, решил посмотреть, что в нем находится. Развязав узел, увидел, что в пакете мертвый новорожденный ребенок. Ему стало не по себе, он сразу пошел домой, откуда по телефону и вызвал сотрудников полиции.

Сам подсудимый полностью признал свою вину. Он рассказал, что они с гражданской женой переехали в Хабаровск из Владивостока для развития бизнеса, арендовали здесь квартиру. Когда он узнал, что женщина беременна, обрадовался. Он редко употреблял алкоголь, но вечером, накануне убийства, выпил примерно полтора литра пива. После чего сходил в магазин, купил еще и бутылку водки. Он выпивал помаленьку и одновременно переписывался в чате мобильного телефона, пока не услышал крики из комнаты: у женщины начались роды. Он попытался проводить ее в ванную, но она зашла в туалет. Видел, как у нее отошли воды, видел кровь, непонятную для него слизь, видел, как появился ребенок, который кричал.

По его же словам, он не понимает, почему лишил его жизни. И не может объяснить свой умысел и мотив, так как находился тогда в шоковом состоянии от увиденного. А теперь очень сожалеет о случившемся.

Но мужчина совершил особо тяжкое преступление. Поэтому суд определил ему наказание в виде 15 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

И 21-летнюю жительницу краевого центра также обвинили в убийстве собственного сына. Уже девятимесячного. Его вес составлял всего четыре с половиной килограмма при норме в девять. Интересно, что женщина говорила всем своим знакомым, что ребенок родился недоношенным, однако следствие это опровергло.

Было установлено, что мать кормила ребенка только сухими сливками с добавлением рисовой муки. Кроме того, у мальчика развился тяжелый дерматит. Муж вообще считал ребенка чужим, и из-за этого супруги постоянно ругались. В конце концов супруг уехал на заработки за границу. Мальчик захлебнулся рвотными массами.

По информации краевой прокуратуры, женщина не показывала сына врачам, не оформляла страховое свидетельство и свидетельство о рождении ребенка. Последний документ оформили уже только после смерти мальчика по запросу следствия. Психолого-психиатрическая судебная экспертиза признала нерадивую мать вменяемой. Ей придется отвечать по всей строгости закона. За убийство малолетнего и ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, соединенное с жестоким обращением с ребенком.

Вадим Решетняк