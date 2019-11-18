Сильный снег и метель придут в Хабаровский край сегодня

В понедельник, 18 ноября, в южных и на побережье восточных районов Хабаровского края пройдут обильные снегопады. Синоптики прогнозируют, что вместе с осадками усилится ветер. Временами его порывы будут достигать 27 м/с. В южных районах ожидается мокрый снег, метель и снежный накат.

В Хабаровске циклон проявит себя во второй половине дня. В краевой столице также ожидается сильный снег, может усилиться ветер. Непогода продлится вплоть до 20 ноября.

В связи с непогодой спасатели рекомендуют жителям региона принять меры личной безопасности. На время осадков следует отказаться от длительных загородных поездок, охотникам лучше отложить походы в лес. Родителям советуют тщательно следить за детьми и не отпускать одних на улицу. Автолюбителям следует быть предельно внимательными на дорогах, так как после мокрого снега на отдельных участках появится гололед.

Сложные метеоусловия могут также привести к аварийным ситуациям на объектах энергоснабжения, ЖКХ, увеличению числа ДТП, нарушениям транспортного сообщения. Из-за резких порывов ветра вероятны обрушения слабо укрепленных конструкций, в том числе рекламные щитов и баннеров. Главам муниципалитетов заранее направлены рекомендации по минимизации рисков ЧС.

Напомним, что после предыдущего циклона, который прошел по территории края на прошлой неделе, в районах без света осталось сразу 7 населенных пунктов. В пяти из них ремонтные бригады сумели оперативно устранить аварии, возникшие из-за порывов линий электропередачи. Однако сейчас электричества все еще нет в 67 жилых домах сел Калиновка и Кольчём в Ульчском районе. Энергетики планируют устранить эти аварии в ближайшее время.