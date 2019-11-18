Хабаровчанка завоевала бронзу в первенстве мира по бильярду

Состязание по свободной пирамиде среди юношей и девушек прошло в Минске. Бронзу завоевала хабаровчанка Юлия Пурдышова. Ее результат стал лучшим у девушек за всю историю бильярдного спорта в Хабаровском крае и на Дальнем Востоке, - сообщает пресс-служба губернатора и правительства края.

В соревнованиях приняли участие 56 мастеров бильярда из Беларуси, Украины, России, Литвы, Казахстана, Грузии и Латвии. Юлия Пурдышова вошла в состав российской сборной после того, как заняла третье место на международном турнире «Маленький принц» в Москве. В число фавориток хабаровчанка не входила, однако сумела заявить о себе.

- Это лучшее достижение для Дальнего Востока, потому что среди наших девушек такой результат еще никто не показывал. Для тренера Валерия Пушкарева это тоже самая высокая награда, которую завоевывал его воспитанник. Поздравляем родителей и тренера. Юле желаем, чтобы она и дальше держала планку, - рассказала руководитель краевой федерации бильярдного спорта Амина Жололова.

Юлия Пурдышова стала одной из самых юных участниц соревнований. В рамках первенства мира спортсменка провела шесть встреч и дошла до полуфинала, где уступила будущей серебряной призерке Алине Зябировой из Сургута. Победительницей стала москвичка Элина Нагула, для которой это золото уже четвертое.

В составе сборной России участие в первенстве мира приняли еще два спортсмена от краевой федерации бильярда - хабаровчанин Константин Мишатин и комсомольчанка Елизавета Лисовинова.

Фото: khabkrai.ru