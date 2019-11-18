Деньги на лечение украли у подростка из Николаевска-на-Амуре

Следственные органы завершили расследование кражи, которая произошла в Николаевске-на-Амуре.

В правоохранительные органы обратился с заявлением о хищении с его банковской карты 85 тысяч рублей. Деньги подросток копил на лечение хронического заболевания, - сообщили в краевом следкоме.





В ходе следствия установлена личность злоумышленника, причастного к хищению денежных средств. Им оказался 19-летний знакомый потерпевшего, он дал признательные показания и сообщил, что в июне 2019 года случайно узнал ПИН-код от банковской карты потерпевшего. В июле 2019 года обвиняемый пришел в гости к несовершеннолетнему и похитил карту. В ближайшем банкомате злоумышленник снял деньги и потратил их на личные нужды.





Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения, по существу.



