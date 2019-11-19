Дома образцового содержания и высокой гражданской ответственности выбрали в Хабаровске

Призовой фонд муниципального конкурса составил 480 тысяч рублей. В этом году за победу боролись 195 многоквартирных домов, - сообщает пресс-служба администрации города.

«На протяжении 15-ти лет конкурс пользуется не только неизменной, но и постоянно растущей популярностью. С каждым годом собственников, которые делают свои дворы уютными, а подъезды высотных домов комфортными и красивыми, становится все больше. Спасибо вам за этот труд», - сказал участникам церемонии первый заместитель мэра Хабаровска по городскому хозяйству Сергей Чернышов.

Победителем в номинации «Лучший двор, благоустроенный жителями дома до 80 квартир» признан двор дома по улице Олега Кошевого, 27а. В номинации «Лучший двор, благоустроенный жителями дома более 80 квартир» лучшей признана придомовая территория по адресу: улица Владивостокская, 38а. Победу в номинации «Лучший двор ТСЖ (ЖСК)» одержал дом 132 по улице Артемовской. «Золото» номинации «Лучшая цветочная клумба во дворе МКД» досталось дому 43 по улице Гоголя. Победу в номинации «Лучший подъезд, отремонтированный силами инициативной группы» завоевали жильцы подъезда №4 дома 72 по улице Трехгорной. «Лучшим подъездом ТСЖ (ЖСК)», по мнению жюри конкурса, стал подъезд №1 дома 137 по улице Запарина.

В ходе церемонии награждения представителям дома 30 по улице Ворошилова был вручен знак отличия - табличка «Дом образцового содержания». Еще один знак - «Дом высокой гражданской ответственности» - получила инициативная группа жильцов многоквартирного дома по улице Подгаева,1а. Знаки «Хабаровская марка» в номинации «Услуги в сфере управления, содержания и ремонта жилищного фонда» достались представителям управляющих компаний «ДВ-Союз» и «Авангард-сервис».