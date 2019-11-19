Спасатели МЧС дежурят на комсомольской и владивостокской трассах

Выпавшие осадки значительно осложнили обстановку на дорогах краевой столицы и основных дорогах края. Однако, за прошедшие сутки в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю данных о возникновении чрезвычайных ситуаций из-за циклона не поступало.

Для оказания помощи автомобилистам спасатели Амурского спасательного центра и Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России вели дежурство на нескольких участках Комсомольской трассы. Помимо этого, оперативные группы сотрудников МЧС России по Хабаровскому краю вели мониторинг дорожной обстановки на дороге Хабаровск - Владивосток.

За время дежурства спасатели оказали помощь 5 водителям легковых и большегрузных автомобилей. С применением полноприводной техники они помогли преодолеть сложные участки и вернуть транспортные средства на дорогу. Также сотрудники МЧС содействовали в устранении неполадок в неисправных транспортных средствах. Водителям и пассажирам предлагали обогреться в аварийно-спасательных и выпить чай.

В течение сегодняшнего дня силы и средства МЧС России и территориальной подсистемы РСЧС продолжают находиться в повышенной готовности к реагированию. В Центре управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю ведётся постоянный мониторинг оперативной обстановки, организовано взаимодействие с едиными дежурно-диспетчерскими службами муниципальных образований и дежурными службами различных ведомств.

По состоянию на 11.00 (хбр) 19 ноября, в связи с неблагоприятными погодными условиями и формированием снежного наката сохраняется ограничение для движения пассажирских автобусов до особого распоряжения на автодорогах по направлениям: Хабаровск - Лидога - Ванино - Комсомольск-на-Амуре, Хабаровск – Владивосток, Биробиджан - Хабаровск. Ориентировочно до 21 ноября временно приостановлена работа паромной переправы Ванино-Холмск.

Фото: 27.mchs.gov.ru