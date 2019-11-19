Банкротство грозит трем компаниям, не оплатившим электроэнергию

Хабаровскэнергосбыт инициировал процедуру банкротства в отношении трех управляющих компаний-должников, уклоняющихся от оплаты долга по договорам энергоснабжения. На сегодняшний день общая сумма задолженности этих организаций составляет более 24 млн. рублей. Энергокомпания уже разместила сведения о должниках в Едином Федеральном реестре сведений о банкротстве.

В «черный список» попали: МУП г. Хабаровска «УО МКД», задолжавшее порядка 23 млн. рублей, ООО «Жилмассив» (г. Хабаровск) с задолженностью более 1 млн. рублей и ООО «Аврора ДВ» (г. Амурск) с долгом около 650 тыс. рублей. В отношении всех неплательщиков имеются исполнительные листы, обязательства по которым до сих пор не выполнены.

- Несмотря на все наши предупреждения, компании продолжают игнорировать требования законодательства и не предпринимают никаких действий для погашения задолженности, только накапливая долги. Поэтому мы вынуждены инициировать процедуру банкротства. В рамках нее управляющие компании могут быть лишены лицензии на управление многоквартирными домами и соответственно не смогут осуществлять свою деятельность, - отметила начальник управления правового обеспечения ПАО «ДЭК» по территории Хабаровского края Татьяна Соловьева.

Также в рамках банкротства к ответственности за уклонение от оплаты долга могут быть привлечены и сами руководители недобросовестных организаций. В таком случае им придется ответить перед законом за умышленно накопленные долги, вплоть до ареста собственного имущества и денежных средств.

В дальнейшем Хабаровскэнергосбыт планирует также инициировать процедуру банкротства в отношении еще 7 управляющих компаний: ООО «УК «Наша Гавань», ООО «Амурсантехмонтаж», ООО УК «Хабаровская», ТСЖ «Подгаева», ООО «УК Партнер», МУП «Управляющая компания» и ООО «УК «Наш город». Чтобы избежать процедуры банкротства и связанных с ним негативных последствий, организациям необходимо срочно погасить долги перед энергетиками.