Комсомольчане смогут задать вопросы прокурору 26 ноября

Первый заместитель прокурора Хабаровского края Валентин Волков проведет выездной прием граждан.

Прием состоится с 11.00 до 13.00 часов в помещении Хабаровской прокуратуры по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах, расположенной по адресу: г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Красногвардейская, 34, 4-й этаж, каб. 410.

Граждане и представители юридических лиц могут обращаться с жалобами на действия и решения должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов, а также с сообщениями о фактах нарушений своих прав, в том числе жилищных прав граждан, чье жилье пострадало в результате паводка.

При себе необходимо иметь паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность. Предварительная запись осуществляется по телефону 8(4217) 54-11-41.