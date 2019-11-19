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Комсомольчане смогут задать вопросы прокурору 26 ноября
Первый заместитель прокурора Хабаровского края Валентин Волков проведет выездной прием граждан.
Прием состоится с 11.00 до 13.00 часов в помещении Хабаровской прокуратуры по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах, расположенной по адресу: г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Красногвардейская, 34, 4-й этаж, каб. 410.
Граждане и представители юридических лиц могут обращаться с жалобами на действия и решения должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов, а также с сообщениями о фактах нарушений своих прав, в том числе жилищных прав граждан, чье жилье пострадало в результате паводка.
При себе необходимо иметь паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность. Предварительная запись осуществляется по телефону 8(4217) 54-11-41.
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