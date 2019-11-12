Чтобы помнили: защитник, который бегал в… нападение

В ноября защитнику футболистов хабаровского СКА 1960-70-х годов Алексею Кандалинцеву исполнилось бы 75 лет. Попрошу не путать с нынешним генеральным директором ФК «СКА-Хабаровск», который тоже Алексей Кандалинцев. Последний, благо, молод и, надеемся, принесет еще немало пользы родному клубу. Мы же говорим о его дяде – Алексее Павловиче, который выступал в те давние времена, когда племянника Леши, как говорится, и в проектах не было.

Зато хорошо помню, как Кандалинцев-старший переживал за своего тезку, когда племяш выходил на поле стадиона им. Ленина, и наверняка вспоминал себя в молодости. Жаль, что Алексей Павлович не дожил до того момента, когда Кандалинцев-младший станет гендиректром СКА. Несомненно, дядя бы гордился своим племянником.

…Палыч ушел из жизни давно: буквально через пять месяцев после своего 60-летия. Но он до последних дней своей жизни был предан родной команде и старался не пропускать матчи с ее участием. Годы, разумеется, брали свое. Передвигался Алексей Павлович с помощью специальной трости: травмы, полученные им за время игровой карьеры, увы, не прошли бесследно. Из-за них и с футболом ему пришлось проститься рано - в 28 лет.

Он родился и вырос в Хабаровске, занимался футболом в группе подготовки при команде СКА. Правда, так вышло, что первой командой мастеров для Кандалинцева стал владивостокский «Луч». Хотя в родной клуб в 17-летнем возрасте Алексея тоже брали, но на своеобразных условиях. Сказали, что Алексей будет работать на стадионе… жестянщиком с окладом 80 рублей, а в свободное время приходить на тренировки.

С одной стороны – предложение было лестным. Но в то время в обороне хабаровского клуба (а Кандалинцев как раз был защитником) выступали такие мастера, как Борис Семенов, Гарри Жидковский, Юрий Ращупкин, Вячеслав Сахаров… А Алексей, как он потом говорил, хотел играть, а не сидеть на лавке.

Во Владивостоке же он уже в первом матче на Кубок СССР против благовещенского «Амура» забил гол, а вообще, в том сезоне отличился семь раз. Согласитесь, для игрока обороны это приличный показатель.

Но разлука с родным городом была недолгой. К тому же вскоре настала пора армейской службы. А где же ее проходить, как не в команде СКА?! Шел 1964 год, когда армейцы выступали еще в классе "Б". Начинал свою карьеру правым защитником.

Это сейчас игроки обороны без робости идут вперед и нередко принимают активное участие в атаке своей команды. А тогда Кандалинцев, пожалуй, был одним из первооткрывателей таких вот быстрых переходов от защиты в нападение. Впрочем, тренеры его за самодеятельность не журили, поскольку на обороне это, как правило, негативно не отражалось.

Со временем Алексея перевели в среднюю линию (правый край доверили охранять Василию Поденкову). Позже Василий Денисович вспоминал, как его, более молодого, опекал Кандалинцев, подсказывал и подстраховывал в трудные моменты.

Кстати, в послужном списке Кандалинцева есть и порядка десяти матчей за сборную РСФСР. Между прочим, в той самой сборной защитнику СКА довелось играть вместе с Павлом Садыриным, футболистом питерского "Зенита", а впоследствии известным тренером. Оба они отвечали за правую бровку. И уже зная о любви своего партнера к подключениям в атаку, Садырин частенько отпускал коллегу вперед, а сам оставался на подстраховке в тылу.

Впрочем, мы немного забежали вперед. Так вот, в дебютном для себя сезоне в большом футболе Кандалинцев сыграл 31 матч и провел три мяча. Результативно для игрока обороны Алексей начал и первенство страны 1965 года, забив в 14 встречах четыре гола.

И тут на него положили глаз тренеры… ЦСКА и призвали в главный армейский клуб страны. Пробиться в основу там, правда, не удалось (оборона московской дружины тогда почти в полном составе входила в национальную сборную), но бесценный опыт Алексей, безусловно, приобрел.

Кстати, в 1965 году в столице Кандалинцеву удалось увидеть воочию игру легендарного Пеле: бразильцы играли с нашей сборной.

С сезона-1966 Алексей вновь в родной команде. По иронии судьбы, дальневосточный клуб тогда возглавил в прошлом форвард легендарного ЦДКА, а впоследствии известный тренер Валентин Николаев. Совсем недавно Кандалинцев тренировался у Валентина Александровича в составе столичных армейцев, и вот судьба свела их в Хабаровске.

"Под предлогом необходимости "поднимать армейский футбол на Дальнем Востоке" меня направили в Хабаровск для того, чтобы возглавить местный СКА", - вспоминал позже свою "ссылку" на берега Амура сам Николаев.

При Валентине Александровиче армейцы не занимали ведущих мест в своей группе. Но именно тогда закладывался фундамент будущих побед. Неслучайно в 1969 году клуб едва в высшую лигу не попал. И цвета СКА защищали ведь в основном футболисты, прошедшие школу Николаева.

В финальной пульке лучших команд второй группы класса "А" в Симферополе хабаровчанам тогда всего очка не хватило… Но как раз тогда создавалась первая лига, куда клуб, разумеется, включили.

И что характерно: состав той дружины составляли в основном доморощенные кадры - Евгений Кожемяко, Анатолий Боград, Анатолий Плотников, Василий Поденков, Владимир Морозов, Валерий Язовских, ну и, конечно, Алексей Кандалинцев…

Кстати, Алексей Павлович вошел в историю как автор первого гола СКА в первой лиге. Случилось это в 1970 году: армейцы в дебютном домашнем поединке турнира столь высокого ранга одолели "Строитель" из Ашхабада - 2:0.

Правда, тот сезон для армейцев сложился неудачно, и они вылетели во вторую лигу. Кандалинцев еще два года поиграл за клуб и на этом закончил свое выступление в большом футболе. Всего за СКА он провел 266 матчей и забил 12 мячей.

Но из футбола не ушел. В сезоне-1979, когда хабаровчане во второй раз в своей истории завоевали путевку в первую лигу, Алексей Павлович входил в тренерский штаб клуба, являясь правой рукой наставника Бориса Семенова, с которым в свое время Кандалинцев выходил на поле.

Так что, считайте, что в первую лигу Палычу удалось выйти дважды, хотя и в разных ипостасях. Напомню, что возвращение в именитую компанию сложилось для дальневосточников на редкость удачным. В 1980-м команда заняла шестое место во втором по значимости дивизионе советского футбола, показав лучший результат среди российских клубов! И Алексей Кандалинцев приложил к этому руку.

…Когда в 2005 году до почитателей клуба дошла печальная весть о смерти Палыча, один из них написал в гостевой книге сайта болельщиков СКА: "Боец он был до мозга костей. По бровке бегал в нападение, как Роберту Карлосу и не снилось. Как сейчас помню один эпизод: Кандалинцев выпрыгивает на высоколетящий мяч и ножницами бьет по южным воротам стадиона имени Ленина. Перекладина загудела…".

Что ж, таким мы его и запомним.

Владислав Махов