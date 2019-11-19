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Направления для льготных авиаперевозок утверждены в Хабаровском крае
В следующем году жители Хабаровского края смогут по льготной цене купить авиабилеты по 20 маршрутам. Накануне Правительством РФ внесены изменения в соответствующее постановление, в результате чего перечень направлений расширился, - сообщает пресс-служба губернатора и Правительства края.
Из Хабаровска льготные категории граждан смогут приобрести авиабилеты по следующим направлениям: Владивосток, Геленджик, Екатеринбург, Жуковский, Иркутск, Кавалерово, Минеральные Воды, Москва, Нерюнгри, Новосибирск, Ноглики, Оха, Санкт-Петербург, Симферополь, Сочи, Тында, Чита и Шахтерск. Из Комсомольска-на-Амуре предусмотрено два направления – Владивосток и Москва.
Стоимость билетов в одну сторону составит от 1000 до 12 000 рублей, в зависимости от маршрута. О старте продаж будет сообщено дополнительно.
Билеты по специальному тарифу могут приобрести граждане РФ в возрасте до 23 лет, а также женщины и мужчины старше 55 лет и 60 лет соответственно. На полет по сниженной цене также имеют право инвалиды I группы и их сопровождающие.
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